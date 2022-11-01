Как хранить яблоки на зиму, чтобы они долго не портились

На самом деле при правильном хранении яблоки могут пролежать довольно долго, оставаясь ароматными и витаминными.

Кто не любит достать зимой свежее хрустящее яблоко и полакомиться его кисло-сладким вкусом? Наверное, только те, кто хранят их неправильно.

Потому как правильно хранить этот фрукт дома зимой - читайте ниже в материале Styler.

Собираем яблоки

Помните в детстве, когда собирали яблоки, родители ругали, чтобы вы не бросали плоды, а осторожно клали в корзину? Все из-за того, что яблоки очень чувствительны к любым механическим повреждениям.

Срывайте плод вместе с плодоножкой. Если удалить плодоножку, образуется ранка, через которую внутрь проникнут бактерии. Сначала собирайте низко висящие яблоки, а уже потом те, что на верхушке.

Следите также за тем, чтобы при сборе не поцарапать плоды ногтями и не оставить на них вмятин.

Самая распространенная ошибка, которую совершают все, это обтирание яблока. Налет на кожуре защищает плод от болезней, поэтому с ним яблоко сохранится подольше.

Также важно выбрать правильный день для уборки фруктов. Нельзя допустить, чтобы плод был перезрелым. Если яблоко треснуло, помялось или начало подгнивать, хранить его не стоит. Даже холод погреба ему уже не поможет.

Какие сорта брать для хранения

Лучше всего для длительного хранения подходят позднеспелые сорта. В процессе лежания зимой плоды становятся очень вкусными. Для поздних сортов характерны длительные сроки хранения - до 7 месяцев. Столбик термометра в этом случае может подниматься до четырех градусов.



Ранние и среднеспелые яблоки могут пролежать в погребе максимум пару месяцев. Температура должна быть около нуля градусов.

Во время уборки урожая складывайте яблоки осторожно (фото: pixabay.com)

Как хранить яблоки зимой

Выбираем место

Погреб является лучшим местом для хранения яблок. Позаботьтесь о том, чтобы он был с хорошей вентиляцией, защищен от грунтовых вод и утеплен.

Ведь при лежании яблока выделяют этилен, способствующий созреванию как самих яблок, так и других овощей, хранящихся с ними в одном погребе. Также яблоки могут набраться свойств других "соседей", например запаха чеснока. Поэтому хранить яблоки лучше всего в отдельном помещении.

Выбираем тару

Если вы будете хранить яблоки на стеллажах, предварительно нужно просушить и застелить поверхность бумагой или мешковиной.

Обычные деревянные ящики отлично подходят для яблок. Дно контейнера следует простелить бумагой или тканью, чтобы сделать поверхность мягче. Если складываете яблоки в несколько рядов, следите, чтобы верхние плоды не поцарапались о нижние плодоножки.

Хранение в картонных коробках имеет примерно такой же смысл, как и в случае с ящиками. Выбирайте коробки из плотного картона. Заверните яблоки в бумагу в несколько слоев и уже в таком виде складывать на хранение в ящики.

Менее используемым способом является пересыпание опилками. Опилки должны быть из лиственных пород древесины, чтобы ваши яблочки не впитали в себя запах дерева.

А наиболее распространено хранение в полиэтиленовых мешках. Просто разложите яблоки в пакеты по один-два килограмма и положите на стеллаже.