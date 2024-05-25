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Как хранить бананы, чтобы они как можно дольше не чернели: три главных правила

Суббота 25 мая 2024 07:33
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Как хранить бананы, чтобы они как можно дольше не чернели: три главных правила Как хранить бананы, чтобы они долго оставались свежими (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Чтобы бананы оставались как можно дольше свежими, следует покупать их, когда они еще немного зеленые. А при хранении нужно соблюдать только три правила.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Simples recipes.

Как правильно хранить бананы

  • не держите бананы рядом с вазой с фруктами. Яблоки, груши, авокадо и персики при созревании выделяют этилен, что ускоряет созревание бананов
  • храните бананы в прохладном месте - идеальная температура для этих фруктов составляет 12 градусов. Если будет прохладнее, то бананы перестанут созревать, а кожура почернеет. Если будет теплее, бананы быстро созреют. Также следует позаботиться, чтобы на бананы не попадали их прямые солнечные лучи
  • бананы должны иметь доступ к свежему воздуху. Хранение бананов в пакете или закрытом контейнере ускорит процесс созревания. Бананы лучше всего хранить на открытом воздухе, в идеале подвешенными, чтобы они не помялись

Можно ли хранить бананы в холодильнике

Эксперты советуют не класть бананы в холодильник, пока они не созрели. Бананы принадлежат к тропическим фруктам, а им не подходят холодные условия хранения.

Если положить недозрелый банан в холодильник, то кожура почернеет и они уже не созреют, даже если их потом оставить при комнатной температуре.

Когда на плодах появятся коричневые пятнышки, это указывает на то, что крахмал превратился в сахар. В таком случае бананы можно уже хранить в холодильнике.

Можно ли есть почерневшие бананы

Даже если бананы почернели, то их можно использовать для приготовления бананового кремового пирога. Именно такие плоды дают больше всего аромата. Поэтому таких бананов не стоит бояться, они остаются съедобными и даже становятся немного слаще обычных, хотя и теряют текстуру и внешний вид.

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