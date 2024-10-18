Как сохранить тепло в помещении: 11 способов удержать температуру воздуха

Обогреть большой по площади дом может быть сложно, ведь холодный воздух может хлынуть в помещение через все щели. Но есть способы удержать тепло в квартире.
РБК-Украина (проект Styler) собрали советы по тому, как сохранить тепло в доме осенью и зимой.
Трещины и щели - самый большой источник теплопотерь, от которого следует избавиться как можно скорее. Незакрытые щели и трещины не только пропускают холодный ветер, но и становятся местом проникновения насекомых.
Щели и трещины часто возникают вокруг дверных коробок, оконных рам и в местах, где пол соприкасается со стенами. Силиконовый герметик, дверные планки, дверные уплотнители или липкая лента помогут забыть о трещинах надолго или навсегда.
Уплотнение щелей вокруг окон и дверей может предотвратить выход тепла и проникновение холодного воздуха. Гидроизоляционная лента, поролон или старые газеты - это простые и эффективные решения, которые можно легко наклеить на оконные рамы и дверные щели.
Если у вас открыты окна, теряется примерно треть производимого тепла. Тяжелые шторы и занавески будут содержать больше нагретого воздуха в вашем доме, а это значит, что вы будете чувствовать себя комфортнее.
Шторы удерживают тепло в доме (иллюстративное фото: Freepik)
К тому же, вашей системе отопления не придется работать усиленно.
Если ваш камин неплотно прилегает к стене, до 20% тепла в вашем доме может выходить через дымоход. Поэтому внимательно осмотрите камин и почините поверхность от трещин. Обратите внимание на каминную заглушку, которая поможет вам закрыть дымоход в вашем камине.
Выбор напольного покрытия также играет немаловажную роль в сохранении тепла. Если у вас голый паркетный пол, украсьте его коврами - новые украшения также будут предотвращать потерю тепла. Чтобы предотвратить потерю тепла через стены, поверхность также можно закрыть коврами.
Чтобы сохранить тепло в доме, отодвиньте мебель подальше от вентиляционных отверстий и батарей. Все блокирующие вентиляционные отверстия могут препятствовать надлежащему потоку воздуха, что приводит к образованию холодных зон и менее теплого помещения.
Мебель у батарей мешает циркуляции теплого воздуха (иллюстративное фото: Freepik)
Изоляция - это не только заклеивание щелей, установка ваты и развеска штор. Завешивая стены картинами, фоторамками, книжными полками, зеркалами и другими предметами, вы создаете дополнительный слой и усложняете выход тепла.
Двойное стекло повышает эффективность обогрева благодаря отличным теплосберегающим свойствам. Двойные стеклопакеты, как правило, стоят дорого, но альтернативой могут быть доступны модернизированные стеклопакеты.
Плотные шторы и портьеры не должны оставаться закрытыми все время. Днем солнечный свет и природное тепло имеют неоценимое значение. Если ваш дом хорошо изолирован, он сохранит много этого природного тепла, которое отлично дополнит вашу систему отопления.
Отопление всего дома иногда неизбежно - в этом случае открытая дверь обеспечит циркуляцию теплого воздуха. Однако закрывайте двери и форточки в гостевых комнатах или других редко используемых помещениях.
В начале отопительного сезона убедитесь, что все воздушные фильтры в системе отопления чисты. Нечистые фильтры не только делают воздух, которым вы дышите, грязнее, но и могут снизить производительность системы отопления.
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При написании материала использовались следующие источники: Australian Climate Systems, This Old House.