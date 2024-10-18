Як зберегти тепло в приміщенні: 11 способів утримати температуру повітря

Закрити всі тріщини

Тріщини та щілини - найбільше джерело тепловтрат, якого слід позбутися якомога швидше. Незакриті щілини та тріщини не лише пропускають холодний вітер, а й стають місцем проникнення комах.

Щілини та тріщини часто виникають навколо дверних коробок, віконних рам та в місцях, де підлога стикається зі стінами. Силіконовий герметик, дверні планки, дверні ущільнювачі або липка стрічка допоможуть забути про тріщини надовго або назавжди.

Закрити віконні стики поролоном

Ущільнення щілин навколо вікон і дверей може запобігти виходу тепла і проникненню холодного повітря. Гідроізоляційна стрічка, поролон або старі газети - це прості та ефективні рішення, які можна легко наклеїти на віконні рами та дверні щілини.

Повісити штори та фіранки

Якщо у вас відкриті вікна, втрачається приблизно третина тепла, яке ви виробляєте. Важкі штори та фіранки утримуватимуть більше нагрітого повітря у вашій оселі, а це означає, що ви почуватиметеся комфортніше.

Штори утримують тепло в оселі (ілюстративне фото: Freepik)

До того ж вашій системі опалення не доведеться працювати посилено.

Позбутися щілин між каміном та стіною

Якщо ваш камін нещільно прилягає до стіни, до 20% тепла у вашому домі може виходити через димохід. Тому уважно огляньте камін і полагодьте поверхню від тріщин. Зверніть увагу на камінну заглушку, яка допоможе вам закрити димохід у вашому каміні.

Постелити або повісити килим

Вибір підлогового покриття також відіграє важливу роль у збереженні тепла. Якщо у вас гола паркетна підлога, прикрасьте її килимами - нові прикраси також запобігатимуть втраті тепла. Щоб запобігти втраті тепла крізь стіни, поверхню також можна закрити килимами.

Пересунути меблі

Щоб зберегти тепло в оселі, відсуньте меблі подалі від вентиляційних отворів і батарей. Все, що блокує вентиляційні отвори, може перешкоджати належному потоку повітря, що призводить до утворення холодних зон та менш теплого приміщення.

Меблі біля батарей заважають циркуляції теплого повітря (ілюстративне фото: Freepik)

Додати декор

Ізоляція - це не лише заклеювання щілин, встановлення вати та розвішування штор. Завішуючи стіни картинами, фоторамками, книжковими полицями, дзеркалами та іншими предметами, ви створюєте додатковий шар і ускладнюєте вихід тепла.

Встановити подвійне скло

Подвійне скло підвищує ефективність обігріву завдяки чудовим теплоощадним властивостям. Подвійні склопакети, як правило, коштують дорого, але альтернативою можуть бути доступні модернізовані склопакети.

Відкривати штори протягом дня

Щільні штори та портьєри не повинні залишатися закритими весь час. Вдень сонячне світло і природне тепло мають неоціненне значення. Якщо ваш будинок добре ізольований, він збереже багато цього природного тепла, яке чудово доповнить вашу систему опалення.

Не витрачати тепло на порожні кімнати

Опалення всього будинку іноді неминуче - в цьому разі відчинені двері забезпечать циркуляцію теплого повітря. Проте зачиняйте двері та кватирки в гостьових кімнатах або інших приміщеннях, які рідко використовуються

Очистити забруднені фільтри

На початку опалювального сезону переконайтеся, що всі повітряні фільтри у вашій системі опалення чисті. Нечисті фільтри не лише роблять повітря, яким ви дихаєте, бруднішим, але й можуть знизити продуктивність системи опалення.