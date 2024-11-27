Как сохранить стабильный интернет при отключении электроэнергии: советы от Минцифры

Министерство цифровой трансформации представило технологию xPON, которая позволяет сохранять домашний интернет даже при отключении электричества. Кроме того, ведомство запустило образовательный проект с рекомендациями по обеспечению стабильной мобильной связи в условиях обесточивания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.
В условиях нестабильного энергоснабжения технология xPON становится спасением для пользователей домашнего интернета. Она обеспечивает стабильное подключение даже при отключении электричества. Для этого достаточно подключить роутер и ONU-устройство к повербанку. Таким образом, вы сможете оставаться онлайн даже в сложных условиях.
Проще всего определить наличие этой технологии с помощью карты интернета во время обесточиваний, которую ровно год назад запустил сервис ЛУН Город. На карте можно найти дома с активным xPON, информацию о провайдерах, стоимости подключения и другую полезную информацию. Если в вашем доме xPON пока нет, стоит поискать ближайший дом с доступом к этой технологии и уточнить возможность подключения.
В отличие от домашнего интернета, для мобильных сетей пока нет единого решения, аналогичного xPON. Однако Минцифры Украины активно сотрудничает с операторами связи, чтобы улучшить работу мобильных сетей в условиях энергокризиса. Этот процесс требует поддержки и осведомленности со стороны пользователей.
Телеком-команда Минцифры разработала рекомендации для пользователей на случай обесточивания. Министерство цифровой трансформации Украины рекомендует сохранять и делиться ими с родными и близкими, чтобы быть готовыми к любым обстоятельствам.
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