Как сохранить стабильный интернет при отключении электроэнергии: советы от Минцифры

В условиях нестабильного энергоснабжения технология xPON становится спасением для пользователей домашнего интернета. Она обеспечивает стабильное подключение даже при отключении электричества. Для этого достаточно подключить роутер и ONU-устройство к повербанку. Таким образом, вы сможете оставаться онлайн даже в сложных условиях.

Как узнать, доступен ли xPON в вашем доме?

Проще всего определить наличие этой технологии с помощью карты интернета во время обесточиваний, которую ровно год назад запустил сервис ЛУН Город. На карте можно найти дома с активным xPON, информацию о провайдерах, стоимости подключения и другую полезную информацию. Если в вашем доме xPON пока нет, стоит поискать ближайший дом с доступом к этой технологии и уточнить возможность подключения.

Мобильный интернет: пока без универсального решения

В отличие от домашнего интернета, для мобильных сетей пока нет единого решения, аналогичного xPON. Однако Минцифры Украины активно сотрудничает с операторами связи, чтобы улучшить работу мобильных сетей в условиях энергокризиса. Этот процесс требует поддержки и осведомленности со стороны пользователей.

Советы от Минцифры для экстренных случаев

Телеком-команда Минцифры разработала рекомендации для пользователей на случай обесточивания. Министерство цифровой трансформации Украины рекомендует сохранять и делиться ими с родными и близкими, чтобы быть готовыми к любым обстоятельствам.

Почему не работает мобильная связь во время отключений электроэнергии?

Что влияет на качество связи: базовая станция и ее разновидности?

Что такое национальный роуминг и как его настроить?