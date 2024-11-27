Як зберегти стабільний інтернет при відключенні електроенергії: поради від Мінцифри

У разі нестабільного енергопостачання технологія xPON стає порятунком для користувачів домашнього інтернету. Вона забезпечує стабільне підключення навіть за відключення електрики. Для цього достатньо підключити роутер та ONU-пристрій до повербанку. Таким чином, ви можете залишатися онлайн навіть у складних умовах.

Як дізнатися, чи доступний xPON у вашому будинку?

Найпростіше визначити наявність цієї технології за допомогою карти інтернету під час знеструмлень, яку рівно рік тому запустив сервіс ЛУН Місто. На карті можна знайти будинки з активним xPON, інформацію про провайдерів, вартість підключення та іншу корисну інформацію. Якщо у вашому будинку xPON поки що немає, варто пошукати найближчий будинок з доступом до цієї технології та уточнити можливість підключення.

Мобільний інтернет: поки що без універсального рішення

На відміну від домашнього інтернету, для мобільних мереж поки що немає єдиного рішення, аналогічного xPON. Проте Мінцифри України активно співпрацює з операторами зв'язку, щоб покращити роботу мобільних мереж за умов енергокризи. Цей процес вимагає підтримки та обізнаності з боку користувачів.

Поради від Мінцифри для екстрених випадків

Телеком-команда Мінцифри розробила рекомендації для користувачів у разі знеструмлення. Міністерство цифрової трансформації України рекомендує зберігати та ділитися ними з рідними та близькими, щоб бути готовими до будь-яких обставин.

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