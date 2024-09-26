Секрет стабильного Интернета. Зачем нужен усилитель Wi-Fi и как он сможет усовершенствовать сигнал

В современном мире стабильный доступ к Интернету стал необходимостью, но иногда слабый сигнал Wi-Fi может нарушить работу и развлечения. Проблемы с покрытием могут возникать по разным причинам. Именно здесь на помощь приходит усилитель Wi-Fi, который помогает расширить зону покрытия и улучшить качество сигнала.

О том, зачем нужен усилитель Wi-Fi и как он может сделать ваш Интернет более стабильным и быстрым, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Содержнание

Как работают усилители Wi-Fi

Эти удобные беспроводные устройства делают именно то, что следует из их названия: расширяют вашу сеть Wi-Fi, чтобы она охватывала больше зон вашего дома.

Большинство расширителей Wi-Fi подключаются к розетке переменного тока и к вашей существующей сети, чтобы затем ретранслировать сигнал в те места, которые ваш маршрутизатор может не покрывать должным образом.

Как правило, вы получите наилучшие результаты, разместив расширитель посередине между маршрутизатором и мертвой зоной, которую вы пытаетесь исправить.

Важно отметить, что большинство из них фактически создают новую сеть Wi-Fi при ретрансляции вашей существующей сети. Эта сеть будет иметь новое имя (часто это будет имя вашей сети по умолчанию с добавлением EXT в конце), и это означает, что вам придется подключаться к разным сетям, когда вы находитесь в разных частях вашего дома.

Хотя это небольшой компромисс в обмен на улучшенное покрытие, некоторые из них будут более неудобными, чем другие.

Если вы предпочитаете иметь одну, гораздо большую сеть в своем доме, вам лучше перейти на ячеистый Wi-Fi. Такие системы поставляются с главным маршрутизатором и точками доступа, которые по умолчанию создают одну большую систему Wi-Fi, которая должна быть доступна во всем вашем доме.

Они, как правило, являются лучшими маршрутизаторами Wi-Fi, которые вы можете получить, но это также означает более дорогие и, возможно, более сложные устройства.

Ячеистые системы Wi-Fi, безусловно, дороже простого удлинителя, плюс вам, возможно, придется сотрудничать с вашим интернет-провайдером, чтобы заставить существующую домашнюю сеть работать на вашем новом маршрутизаторе.

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На что обратить внимание при выборе усилителя Wi-Fi

Скорость

Сегодня расширители могут поддерживать одно-, двух- или трехдиапазонный Wi-Fi, и они сообщат вам максимальные скорости, которые они поддерживают на всех доступных диапазонах.

Например, одно двухдиапазонное устройство может поддерживать скорость 600 Мбит/с в своем диапазоне 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с в своем диапазоне 5 ГГц, что дает максимальную скорость в 1900 Мбит/с.

Для лучшей производительности вам нужно будет использовать расширитель Wi-Fi с максимально возможной скоростью. Некоторые экспандеры даже поддерживают Wi-Fi 6e, предоставляя вам новейшие беспроводные технологии для более высоких скоростей и меньшей задержки.

Однако важно помнить, что усилители Wi-Fi не являются настоящими "усилителями сигнала", поскольку они не предназначены для увеличения скорости по всему дому. Фактически, вы можете обнаружить, что сеть усилителя медленнее, чем сеть вашего маршрутизатора.

Вместо этого усилители предназначены для увеличения покрытия Wi-Fi по всему дому, что делает их идеальными для заполнения мертвых зон.

Диапазон и количество поддерживаемых устройств

В зависимости от размера вашего дома и собственности, вам может понадобиться только до 111 квадратных метров покрытия. Но тем, у кого дома побольше, стоит раскошелиться на расширитель, который может поддерживать покрытие более 185 квадратных метров.

Аналогично, те, у кого много гаджетов, захотят иметь расширитель, который может работать со всеми ними одновременно. Если вы проводите большую часть времени за телефоном или ноутбуком и, возможно, используете свой смарт-телевизор для просмотра Netflix в течение нескольких часов в день, вам может подойти более ограниченный расширитель.

Поклонники умного дома и любители технологий должны инвестировать в тот, который не сломается под давлением нескольких десятков подключенных устройств. Это особенно важно, если вы планируете подключить все устройства в определенной части вашего дома к сети расширителя диапазона Wi-Fi, а не напрямую к вашему маршрутизатору Wi-Fi.

Дизайн

В области усилителей Wi-Fi нет тонны инноваций, когда дело доходит до дизайна. Большинство из тех, что вы найдете сегодня, представляют собой скругленные прямоугольники размером примерно с вашу ладонь, которые подключаются к стандартной розетке.

Обычно у них есть несколько индикаторных лампочек, которые покажут вам, когда усилитель подключен, насколько силен его сигнал и когда есть проблема, а некоторые даже имеют подвижные антенны, которые, по утверждениям компаний, обеспечивают еще лучший сигнал Wi-Fi.

Как правило, их довольно просто установить и подключить, но если вы испытываете трудности с настройкой усилителя Wi-Fi, есть много видеороликов на YouTube, которые вы можете посмотреть.

Помимо этого, есть несколько скудных автономных расширителей Wi-Fi, которые располагаются на приставном столике или столе, и они выглядят довольно похожими на обычные старые маршрутизаторы.

Еще одна удобная функция, которую вы найдете на большинстве расширителей Wi-Fi, - это дополнительный порт Ethernet (или несколько). Это позволяет использовать расширитель в качестве точки доступа Wi-Fi, если вы подключите его к беспроводному маршрутизатору или адаптеру, чтобы предоставить таким устройствам, как телевизоры, концентраторы умного дома или игровые консоли, проводное подключение к Интернету.

Неудивительно, что это проводное подключение обычно обеспечивает вам максимально возможную скорость, поэтому вы можете использовать его для своих самых важных устройств.

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В чем разница между усилителем и ретранслятором Wi-Fi?

В настоящее время фактически нет никакой разницы между усилителем Wi-Fi и расширителем Wi-Fi - это просто разные названия одного и того же. Однако раньше усилители Wi-Fi были устройствами, которые принимали сигналы от беспроводных маршрутизаторов, транслируя их в другую сеть.

Это, по сути, расширяет диапазон сигнала. Усилители Wi-Fi расширяют покрытие в пределах домашней сети Wi-Fi, но часто вы будете видеть, как расширители описываются как усилители.

Стоит ли использовать несколько усилителей Wi-Fi?

Некоторым людям может потребоваться использовать несколько расширителей Wi-Fi, например, если ваш дом большой или имеет мертвые зоны в разных местах. Но если вы используете несколько расширителей Wi-Fi, есть вероятность помех. Вам также может потребоваться вручную подключаться к расширителям по отдельности, что не всегда удобно.