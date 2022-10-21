Сколько можно хранить разные продукты в морозилке: проверьте свои запасы

В преддверии сложной зимы украинцы сделают запасы всеми доступными способами. Кроме консервации и круп в кладовке, делаются также запасы в морозильной камере. Однако не все продукты можно хранить замороженными долго.

Сколько можно хранить разные продукты в морозилке - читайте в материале ниже.

Чаще всего в морозильной камере хранят мясо и мясные продукты, рыбу, овощи и фрукты, зелень и полуфабрикаты.

Мясо и рыба

Свежее мясо, порционное или отбитое (для отбивных и бифштексов) - от 4 до 12 месяцев

Фарш свиной, говяжий, мешанный - 4-6 месяцев

Свежая курица или индейка целиком - 1 год

Куриное мясо или индейка порционные - 9 месяцев

Куриный фарш - 3-4 месяца

Ветчина нарезанная - 1-2 месяца

Бекон, колбаса - 1-2 месяца

Сосиски или котлеты, которые получили предварительную термическую обработку - 1-2 месяца

Сосиски, сардельки в упаковке - 1-2 месяца

Готовое мясо, мясные блюда, тушеное мясо - 2-3 месяца

Подливы и мясные бульоны - 2-3 месяца

Приготовленная птица - 4-6 месяцев

Свежая рыба нежирная (треска, камбала и так далее) - 6 месяцев

Жирная рыба (лососевые) - 2-3 месяца

Приготовленная рыба - 4-6 месяцев

Морепродукты - 3-4 месяца

Фрукты и овощи

Фасоль - 8 месяцев

Морковь - 10-12 месяцев

Шпинат - 10-12 месяцев

Перец - 3-4 месяца

Яблоки - 4-6 месяцев

Абрикосы - 6 месяцев

Персики - 4 месяца

Все ягоды - от 5 до 8 месяцев

Листовой салат или кочанный салат, редис, редьку - замораживать нельзя

Тыква - 10-12 месяцев

Помидоры - 2 месяца

Свекла - 12 месяцев

Лук и чеснок - не более 1 месяца и желательно не замораживать, они теряют полезные качества и вкус

Не рекомендуется замораживать сырой картофель - он становится сладковатым и теряет форму. А еще может появиться опасное вещество солонин. А вот готовый картофель заморозить можно - в виде пюре и хранить до 2 месяцев.

Цитрусовые - 3 месяца

Полуфабрикаты

Пельмени, вареники, блины, голубцы - 3-4 месяца

Различные закуски - 2-3 месяца

Киш, пирог, тесто, супы - 3-4 месяца

Чизкейки - 2-3 месяца

Кексы - 6 месяцев

Другие продукты

Грибы отварные - 12 месяцев

Грибы сырые - 8 месяцев

Орехи - до 2 лет

Мороженое - до 2 месяцев

Зелень и травы - до 6 месяцев

Хлеб и изделия из теста - 2-3 месяца

Фруктовые соки - 6 месяцев

Молочные продукты

Молоко - 3 месяца

Творог - не рекомендуется помещать в морозильную камеру

Йогурты - 1-2 месяца

Майонез - замораживать нельзя

Маргарин и сливочное масло - 2 месяца

Твердый сыр - 6 месяцев

Мягкий сыр - 4-6 месяцев