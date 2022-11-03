Как сохранить хлеб свежим в любых условиях: проверенные советы от Клопотенко

Свежий, только что испеченный хлеб - самый вкусный. Он мягкий и ароматный и именно по запаху мы чаще всего находим его в магазине, а потом покупаем больше обычного. В условиях перебоев с электрикой и поставкой продуктов в магазины, нужно научиться хранить хлеб правильно.

Он отмечает, что хлеб хорошо хранится в хлебнице - в оригинальной герметичной упаковке, полиэтиленовом пакете или завернутым в несколько слоев пергаментной бумаги. Перед тем, как поместить в хлебницу новую порцию хлеба, ее нужно протереть уксусом и хорошо просушить.

Если у вас два вида хлеба - черный и белый, то не кладите их вместе без упаковки. Иначе оба вида быстро испортятся. Заменить хлебницу может и обычная сухая металлическая кастрюля с крышкой.

Наши предки хранили хлеб завернутым в натуральную ткань в несколько слоев - можно использовать лен. А еще можно сшить специальный мешочек. Так хлеб будет долго сохранять свежесть, не будет черстветь и плесневеть.

Как еще можно хранить хлеб

В холодильнике. Низкие температуры - некомфортная среда для развития дрожжевых бактерий. Заверните хлеб в несколько слоев пергамента, потом сложите в герметичный пакет или возьмите обычный полиэтиленовый пакет и хорошо его завяжите.

Это нужно для того чтобы хлеб не впитывал запахи холодильника и не черствел. Таким способом можно увеличить срок годности хлеба до двух недель. Чтобы вернуть хлебу мягкость, поставьте его на пару минут в микроволновую печь или духовку. Или подержите немного над паром.

В морозилке. Нарежьте хлеб ломтиками, сложите в герметичный пакет и храните в морозильной камере. Это очень удобно - достаете необходимое количество кусочков, раскладываете на доске или тарелке, даете растаять и все, можно есть.

Замороженный хлеб не будет таким же мягким, как свежий, но точно не потеряет свои вкусовые качества. Его тоже можно разогреть в микроволновке или духовке.

При желании можно заморозить и целую буханку, но после размораживания ее нужно будет быстро съесть - за один день. Хранить хлеб в морозилке можно до трех месяцев.

Сделайте сухари. Если видите, что срок годности хлеба подходит к концу, то делайте сухари. Хотя сушить хлеб можно не только для хранения - это еще и отличный перекус или дополнение к салатам и супам. Соленые, пряные или острые - на ваш вкус.

Для сушения лучше использовать газовую или электродуховку. Если с ними сейчас есть проблема, то разложите кусочки хлеба на пергамент или противень так, чтобы расстояние было 2 см. Добавьте соль, специи, сахар - по вкусу. Оставьте в хорошо проветриваемом сухом помещении. Через два дня сможете употреблять в пищу.