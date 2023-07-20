Кому нельзя бегать и какой спорт может навредить: ортопед рассказал о "нездоровых" тренировках

Какие физические упражнения представляют опасность для здоровья суставов? Можно ли бегать кросс людям с избыточным весом? Какие ошибки допускают спортсмены-новички?

Занятия спортом помогают нам подольше быть здоровыми, сильными и красивыми. Однако неосторожность во время тренировок или незнание правил простой пробежки может принести больше вреда, чем пользы.

На эти и другие вопросы ответил в интервью Styler хирург-ортопед Александр Галузинский.

– С какими спортивными травмами вам чаще всего приходится иметь дело?

– Пожалуй, с растяжением связок, поскольку этот тип травмирования присущ любым видам физической активности.

По более серьезным травмам существуют данные статистики. Нижние конечности спортсмены повреждают чаще всего - на этот тип травм приходится около 42% случаев. Далее следуют травмы верхних конечностей - 30,3%. Третье место занимают травмы головы и шеи - 16,4%.

– Назовите топ-5 опасных упражнений для здоровья суставов

Сразу скажу: практически все физические упражнения не представляют угрозы, если их делать правильно. Впрочем, занятия со штангой и армреслинг все же опасны.

На первом месте в топе - "мертвая тяга", поскольку в этом упражнении со штангой вовлечено много подвергающихся нагрузке суставов.

На втором - "становая тяга". Если при выполнении этого упражнения не держать спину правильно, можно травмировать позвоночник.

На третьем месте - армреслинг и связанные с ним упражнения. Чаще всего после соревнований спортсмены обращаются с проблемой порванных связок, но иногда случаются и переломы плечевой кости.

Четвертое место - жим штанги из-за головы. Не советую выполнять это упражнение, поскольку в процессе выполнения суставы достаточно неестественно выворачиваются и легко травмируются.

Пятое место - тяга штанги к подбородку. Здесь существует большая вероятность травмы плечевого сустава.

Вообще, на занятиях в спортзале чаще всего травмируются коленные и плечевые суставы. Поэтому упражнения, в которых они вовлечены, нужно выполнять очень осторожно.

Александр Галузинский, хирург-ортопед

– Правда ли, что людям с лишним весом лучше не заниматься бегом и другими спортивными упражнениями. Почему это может быть опасно для суставов?

– Людям, имеющим лишний вес, напротив, желательно заниматься спортом. Однако с бегом действительно нужно быть осторожным. Его лучше заменить на скандинавскую ходьбу с палками.

Дело в том, что во время бега человек отрывается от земли, а когда приземляется на конечности - избыточный вес травмирует хрящ. Во время бега травмируются голеностопные, коленные, тазобедренные суставы и поясничный отдел. Поэтому к бегу следует вернуться, когда вес тела близок к норме.

– Какие советы дадите тем, кто ходит в спортзал?

– Советы достаточно простые. Каждую тренировку начинайте с разминки, которая нужна, чтобы разогреть мышцы и связки перед нагрузкой.

Если вы пришли в зал впервые - обязательно проведите занятие под наблюдением тренера. Не гонитесь за рекордами: нагрузка должна быть комфортной. Когда выполняете упражнения через боль и страдания - только вредите собственному здоровью.

Вообще советую прислушиваться к себе. Боль во время занятий спортом - очень важный симптом. Если почувствовали боль: немедленно прекратите занятия и скажите тренеру.

Самая большая ошибка спортсменов-новичков: они часто начинают работу в спортзале с больших нагрузок. Этого делать нельзя.

Еще один совет: при первых признаках усталости - немедленно прекратите тренировку. В результате физического переутомления нарушается нейромышечный контроль координации, что увеличивает риск травмирования.

Некоторые спортсмены любят сделать еще один подход к штанге, хотя испытывают усталость в ногах. И вот в момент подъема штанги нога идет в сторону, и у нас травма коленного сустава.

– Достаточно распространенная среди спортсменов травма - разрыв мениска. Насколько она сложна для лечения?

Все зависит от степени разрыва мениска. Если мы говорим о значительном разрыве у молодого человека, нужно задавать вопросы об артроскопии. То есть малоинвазивное оперативное вмешательство, во время которого с одного прокола в коленный сустав вводится камера, а со второго отверстия - специальные инструменты. С их помощью можно устранить разрыв.

Причем существует два метода: подшить или удалить оторванную часть мениска. Диагностировать разрыв мениска и выбрать правильную технику лечения можно с помощью МРТ-диагностики.

Иногда бывают незначительные повреждения мениска, так называемые дегенеративные разрывы. Они наблюдаются преимущественно у пожилых людей, имеющих деформирующий артроз. Такие разрывы менисков не нуждаются в лечении с помощью артроскопии.

– Как самому понять, что травма серьезная?

О серьезности травмы скажут хруст, клацанье и резкая боль при получении повреждения.

Но даже если ни одного из этих симптомов не было, но место травмы набухло - следует обратиться к врачу. Даже незначительная на вид травма - повод посетить травмпункт.

Как доказывает практика, не пролеченная травма или растяжение со временем приводят к разрыву. Действует так называемый накопительный эффект. Причем последствия вторичной травмы могут быть значительно хуже.

– Как оказать первую помощь при вывихе или растяжении связок?

– Прежде всего к травмированному месту нужно приложить пакет со льдом или холодный предмет, чтобы снять воспаление. Держать лед на месте травмы можно не дольше 30 минут, чтобы не вызвать холодный ожог кожи. Когда температура кожи восстановится, лед можно приложить снова.

При необходимости можно зафиксировать место травмы эластичным бинтом. Впрочем, если бандаж влечет за собой дискомфорт - его надо снять вообще, или наложить снова, но с меньшим давлением.

Травмированной конечности требуется спокойствие, поэтому забудьте о тренировках и разместите ее так, чтобы она находилась выше уровня сердца. Это способствует оттоку крови, что в свою очередь уменьшает отек.

Если через 24 часа покраснение и боль не пройдут - следует обратиться к врачу.