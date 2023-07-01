5 причин, почему спортивную одежду нужно всегда стирать отдельно

Всем нам известно, что фитнес это не только о здоровье и работе над видом своего тела, но и об уходе за спортивной одеждой, в которой вы посещаете зал или ходите на пробежку. Но часто люди просто бросают свою спортивную форму в стиральную машину вместе с другой одеждой, не задумываясь о возможных последствиях.

Мы назовем вам пять причин, почему следует выполнять стирку спортивной одежды отдельно от других вещей.

Сохранение технологий ткани

Современная спортивная одежда часто содержит технологические ткани, отводящие влагу от кожи, помогают регулировать температуру тела и даже блокируют вредное ультрафиолетовое излучение. Эти технологии могут быть повреждены, если за одеждой неправильно ухаживать, в частности - стирать ее с хлопчатобумажной или верхней одеждой.

Защита от износа

При занятиях спортом одежда подвергается интенсивному износу. Стирка спортивной одежды вместе с остальным бельем может привести к ненужному дополнительному износу. Если уж решили стирать все в куче, то приобретите мешок для стирки - он уменьшит износ самых деликатных вещей, таких как спортивные бюстгальтеры.

Насыщенность цвета

Спортивная одежда часто производится в ярких цветах, которые могут потерять свою насыщенность, если их стирать с другими цветами. Отдельная стирка помогает сохранить яркость цветов. Кроме того, яркие спортивные костюмы могут "перекрасить" другую одежду.

Воздействие температуры

Спортивная одежда, как правило, нуждается в стирке при низких температурах, что отличается от стандартных условий стирки. Это помогает сохранить эластичность ткани и предотвращает ее деформацию. Лучше всего для "после тренировочной" стирки подойдет специальный цикл для спортивной одежды или деликатных вещей. Или, если у вас есть время, постирайте вещи вручную.

Гигиена и запахи

В конце концов, если ваша спортивная одежда потная и воняет, то зачем стирать ее вместе со всем остальным? Вы же не бросаете в стиралку полотенца и входные коврики. Зачем, чтобы запах или бактерии из спортивной одежды перекочевывали на другие вещи?

Лучше замочите неприятно пахнущую спортивную одежду на 30 мин в растворе холодной воды с чашкой дистиллированного уксуса и пищевой соды. А после этого уже бросайте в стиральную машину.

Вывод прост: стирка спортивной одежды отдельно от другой помогает сохранить ее вид, функциональность и увеличивает срок ее службы вам. Поэтому следуйте этим выше перечисленным советам при стирке и пусть ваша спортивная одежда будет такой же качественной, как и ваши тренировки.