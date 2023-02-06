Как зарядить смартфон вдвое быстрее: используйте эти трюки
Значительно ускорить процесс зарядки смартфона можно благодаря соблюдению простых правил и маленьких хитростей, которые одновременно также позволят защитить аккумулятор и сам гаджет, чтобы подольше поддерживать технику в исправном состоянии.
Об уловках, что позволят существенно оптимизировать процесс подзарядки мобильника, пишет SantePlusmag.
Рекомендации, как быстрее зарядить телефон
- Во время зарядки не используйте смартфон
Использование устройства при зарядке замедляет процесс и увеличивает потребление энергии, что делает процесс гораздо более длительным. Так, лучше не открывать приложения и не сидеть в чатах, когда телефон заряжается.
- Режим полета
Перед тем, как поставить телефон на зарядку, лучше включить режим полета. Он позволяет отключить несколько функций, которые потребляют много энергии. Соответственно зарядка будет происходить быстрее.
- Закройте приложения и подключение
Следует обратить внимание, что приложения и службы, работающие в фоновом режиме, потребляют довольно много энергии вашей батареи в телефоне. Поэтому перед зарядкой мобильника рекомендуют отключить соединение Bluetooth и Wi-Fi или даже 4G, а также закрыть все программы и выключить ненужные функции.
- Быстрое зарядное устройство
Быстрые зарядные устройства обеспечивают большую мощность мобильника. Они предназначены для усиления напряжения в вашем устройстве, позволяют получить заряженный аккумулятор "в мгновение ока". Такое зарядное устройство можно приобрести в магазинах, специализирующиеся на продаже смартфонной техники и гаджетов. Следует также учитывать, что если зарядное устройство несовместимо с телефоном - есть риск его повредить. Поэтому важно убедиться, что подобное быстрое зарядное устройство совместимо с моделью и брендом смартфона.
Не допускайте эти ошибки при зарядке мобильника
- Не выключайте телефон, в надежде быстрее зарядить аккумулятор
Это довольно распространенный вопрос - о целесообразности выключать смартфон перед зарядкой. И ответ на него однозначно негативный. Так, выключение телефона во время зарядки на самом деле ничего не изменит. Напротив, такая практика является контрпроизводительной и может быть причиной снижения производительности смартфона. Оставлять его включенным, в режиме ожидания, и не используя устройство - вполне достаточно для оптимизации его зарядки.
- Избегайте беспроводных зарядных устройств
На самом деле беспроводные зарядные устройства гораздо менее эффективны, чем обычные зарядки, особенно когда речь идет о скорости. Ограниченные мощностью 5 Вт, эти беспроводные аксессуары заряжают смартфон дольше.
- Не дожидайтесь, пока батарея сядет под ноль
Включать телефон на зарядку рекомендуют всегда до того, как уровень опустится до 5% и ниже. С появлением новых литий-ионных аккумуляторов такая практика значительно портит устройство и сокращает срок его службы. В то же время избегайте 100% полной зарядки и довольствуйтесь уровнем заряда около 80%.
- "Родные" зарядные устройства
Лучше всего отдать предпочтение использованию оригинального зарядного устройства, что как правило входят в комплект при покупке телефона. Они лучше всего способны обеспечить силу тока и напряжение, необходимые для правильной зарядки вашего смартфона.
Напомним, ранее эксперты рассказали, почему нельзя заряжать телефон всю ночь и какие проблемы могут возникнуть.
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