Как зарядить смартфон вдвое быстрее: используйте эти трюки

Значительно ускорить процесс зарядки смартфона можно благодаря соблюдению простых правил и маленьких хитростей, которые одновременно также позволят защитить аккумулятор и сам гаджет, чтобы подольше поддерживать технику в исправном состоянии.

Рекомендации, как быстрее зарядить телефон

Во время зарядки не используйте смартфон

Использование устройства при зарядке замедляет процесс и увеличивает потребление энергии, что делает процесс гораздо более длительным. Так, лучше не открывать приложения и не сидеть в чатах, когда телефон заряжается.

Режим полета

Перед тем, как поставить телефон на зарядку, лучше включить режим полета. Он позволяет отключить несколько функций, которые потребляют много энергии. Соответственно зарядка будет происходить быстрее.

Закройте приложения и подключение

Следует обратить внимание, что приложения и службы, работающие в фоновом режиме, потребляют довольно много энергии вашей батареи в телефоне. Поэтому перед зарядкой мобильника рекомендуют отключить соединение Bluetooth и Wi-Fi или даже 4G, а также закрыть все программы и выключить ненужные функции.

Быстрое зарядное устройство

Быстрые зарядные устройства обеспечивают большую мощность мобильника. Они предназначены для усиления напряжения в вашем устройстве, позволяют получить заряженный аккумулятор "в мгновение ока". Такое зарядное устройство можно приобрести в магазинах, специализирующиеся на продаже смартфонной техники и гаджетов. Следует также учитывать, что если зарядное устройство несовместимо с телефоном - есть риск его повредить. Поэтому важно убедиться, что подобное быстрое зарядное устройство совместимо с моделью и брендом смартфона.

Не допускайте эти ошибки при зарядке мобильника

Не выключайте телефон, в надежде быстрее зарядить аккумулятор

Это довольно распространенный вопрос - о целесообразности выключать смартфон перед зарядкой. И ответ на него однозначно негативный. Так, выключение телефона во время зарядки на самом деле ничего не изменит. Напротив, такая практика является контрпроизводительной и может быть причиной снижения производительности смартфона. Оставлять его включенным, в режиме ожидания, и не используя устройство - вполне достаточно для оптимизации его зарядки.

Избегайте беспроводных зарядных устройств

На самом деле беспроводные зарядные устройства гораздо менее эффективны, чем обычные зарядки, особенно когда речь идет о скорости. Ограниченные мощностью 5 Вт, эти беспроводные аксессуары заряжают смартфон дольше.

Не дожидайтесь, пока батарея сядет под ноль

Включать телефон на зарядку рекомендуют всегда до того, как уровень опустится до 5% и ниже. С появлением новых литий-ионных аккумуляторов такая практика значительно портит устройство и сокращает срок его службы. В то же время избегайте 100% полной зарядки и довольствуйтесь уровнем заряда около 80%.

"Родные" зарядные устройства

Лучше всего отдать предпочтение использованию оригинального зарядного устройства, что как правило входят в комплект при покупке телефона. Они лучше всего способны обеспечить силу тока и напряжение, необходимые для правильной зарядки вашего смартфона.