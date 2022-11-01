Как зарегистрировать ребенка, который родился на временно оккупированной территории

В сентябре в Украине появилась услуга регистрации новорожденных детей онлайн.
Она распространяется на тех малышей, которые родились на территориях, где из-за войны не работают соответствующие государственные учреждения.
Юридический советчик для ВПЛ делится в Facebook инструкцией, как зарегистрировать ребенка в Украине онлайн во время войны.
Чтобы воспользоваться соответствующей услугой, необходимо подготовить пакет документов, включающий скан или фотокопию заявления о государственной регистрации рождения и медицинского документа, являющегося основанием для проведения государственной регистрации рождения.
Таким документом может быть:
Также к списку добавьте документы, удостоверяющие личности родителей, свидетельство о браке и паспортный документ, удостоверяющий личность заявителя, если обращаются не родители ребенка.
Когда у вас есть все документы, отправьте их электронные копии документов на электронную почту birth@cv.minjust.gov.ua. Это отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Черновицкой области.
"На основании такого обращения отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Черновицкой области осуществляет актовую запись о рождении в электронном и бумажном виде и в тот же день оформляет свидетельство о рождении и оставляет его у себя на хранении", - пишет советник.
Для получения бумажного экземпляра и внесения информации в Реестр необходимо обратиться в любой действующий отдел. По закону сделать это вправе:
При этом также нужно будет предоставить оригинал медицинского документа о рождении, на основании которого проведена государственная регистрация рождения.
Фото: facebook.com/IDP.legal.aid
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