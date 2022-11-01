Як зареєструвати дитину, яка народилася на тимчасово окупованій території

У вересні в Україні з'явилася послуга реєстрації новонароджених дітей онлайн.
Вона поширюється на тих малюків, які народилися на територіях, де через війну не працюють відповідні державні установи.
Юридичний порадник для ВПО ділиться у Facebook інструкцією, як зареєструвати дитину в Україні онлайн під час війни.
Щоб скористатися відповідною послугою, необхідно підготувати пакет документів, який включає скан- або фотокопію заяви про державну реєстрацію народження та медичного документа, що є підставою для проведення державної реєстрації народження.
Таким документом може бути:
Також до переліку додайте документи, що посвідчують особи батьків, свідоцтво про шлюб та паспортний документ, що посвідчує особу заявника, якщо звертаються не батьки дитини.
Коли у вас є всі документи, надішліть їхні електронні копії документів на електронну пошту birth@cv.minjust.gov.ua. Це відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Чернівецькій області.
"На підставі такого звернення відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Чернівецькій області здійснює актовий запис про народження в електронному та паперовому вигляді та у той же день оформлює свідоцтво про народження та залишає його у себе на зберіганні", - пише порадник.
Для отримання паперового екземпляра та внесення інформації до Реєстру необхідно звернутися до будь-якого чинного відділу. За законом зробити це мають право:
Зауважте, що при цьому також потрібно буде надати оригінал медичного документа про народження, на підставі якого проведено державну реєстрацію народження.
Фото: facebook.com/IDP.legal.aid
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