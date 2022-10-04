Как сейчас живут люди в модульном городке во Львове: красноречивые фото

Городок, установленный на территории Стрыйского парка, состоит из отдельных блоков с жилыми комнатами, столовой и душевыми с санузлами. Людям приходится перемещаться между этим блоками, выходя на улицу, что в холодную пору весьма некомфортно.

Модульный городок в Стрыйском парке Львова (фото: facebook.com/I.Stanislavsky)

В этом модульном городке нашли временное убежище семьи с детьми преимущественно из Донецкой области - всего более 300 человек.

Если летом проживание тут походило на отдых в кемпинге, то с наступлением холодной поры бытовые невзгоды превращают жизнь в настоящее испытание, отмечает Станиславский.

Жизнь переселенцев в модульном городке в Стрыйском парке осенью стала похожа на челлендж (фото: facebook.com/I.Stanislavsky)

"Молнией пробежать по улице в душевую и обратно, высушить белье под дождем и справиться с конденсатом внутри комнаты - таковы ежедневные задания для каждого жителя городка", - пишет он.

В комментариях к публикации автор фото уточнил, что этот городок в Стрыйском парке Львова возвела польская сторона практически за неделю, и на момент постройки это "было своевременно и уместно", чтобы у переселенцев была крыша над головой. И добавил, что начинать готовится к проблеме предстоящих холодов следовало еще в теплое время года.

Как осенью живут переселенцы в модульном городке в Стрыйском парке (фото: facebook.com/I.Stanislavsky)