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Как сейчас живут люди в модульном городке во Львове: красноречивые фото

Коллаж РБК-Украина: переселенцы в модульном городке в Стрыйском парке Львова готовятся к непростой зиме
Автор: Владимир Костырин

Во Львове жители модульного городка в Стрыйском парке сейчас готовятся к сложной зиме. Домики, в которых проживают переселенцы, лишенные собственного жилья из-за российских оккупантов, не приспособлены осенне-зимнему периоду - люди уже столкнулись со значительными проблемами с наступлением холодов.

Фото об условиях жизни переселенцев в этом модульном городке опубликовал 4 октября Иван Станиславский в своем Facebook.

Городок, установленный на территории Стрыйского парка, состоит из отдельных блоков с жилыми комнатами, столовой и душевыми с санузлами. Людям приходится перемещаться между этим блоками, выходя на улицу, что в холодную пору весьма некомфортно.

Модульный городок в Стрыйском парке Львова (фото: facebook.com/I.Stanislavsky)

В этом модульном городке нашли временное убежище семьи с детьми преимущественно из Донецкой области - всего более 300 человек.

Если летом проживание тут походило на отдых в кемпинге, то с наступлением холодной поры бытовые невзгоды превращают жизнь в настоящее испытание, отмечает Станиславский.

Жизнь переселенцев в модульном городке в Стрыйском парке осенью стала похожа на челлендж (фото: facebook.com/I.Stanislavsky)

"Молнией пробежать по улице в душевую и обратно, высушить белье под дождем и справиться с конденсатом внутри комнаты - таковы ежедневные задания для каждого жителя городка", - пишет он.

В комментариях к публикации автор фото уточнил, что этот городок в Стрыйском парке Львова возвела польская сторона практически за неделю, и на момент постройки это "было своевременно и уместно", чтобы у переселенцев была крыша над головой. И добавил, что начинать готовится к проблеме предстоящих холодов следовало еще в теплое время года.

Как осенью живут переселенцы в модульном городке в Стрыйском парке (фото: facebook.com/I.Stanislavsky)

Обратим внимание, что власти Львова решили выселить семьи из трех модульных городков и переселить в новый, "зимний" городок, который приспособлен к холодам. Речь идет о тысячи переселенцах. Существующие домики переформатируют, стоящие в Стрыйском парке демонтируют, а другие останутся до весны.

А также мы писали о том, что во Львове построят уникальный кемп для переселенцев.

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Львовмодульный городок