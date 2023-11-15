Лиза Кудроу наконец-то простилась с Мэттью Перри: "Благодаря тебе я узнала о любви"

Голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу поблагодарила своего коллегу по съемочной площадке Мэттью Перри, умершего 29 октября , за то, что тот научил ее смеяться и любить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на чувственный пост Фиби из "Друзей" в Instagram .

Что написала Лиза Кудроу о Мэттью Перри

Звезда вспомнила, как после съемок пилотной серии сериала "Друзья, как мы" (рабочее название телепроекта, который все мы знаем как "Друзья") Мэттью предложил всем аторам, которые в то время не были близко знакомы, сыграть в покер.

И сделал Перри это "настолько весело, что все стали близкими".

Это первое, за что Лиза поблагодарила исполнителя роли Чендлера...

"Спасибо, что заставил меня смеяться так, что все мои мышцы болели, а слезы текли по моему лицу каждый день. Спасибо за твое открытое сердце в шестисторонних отношениях, требовавших компромисса. И много "разговоров". Спасибо тебе за то, что ты появился на работе, когда тебе было плохо, а потом был абсолютно блестящим. Спасибо за лучшие 10 лет, которые может иметь человек", - написала Лиза.

Лиза Кудроу и Мэттью Перри (кадр из сериала "Друзья")

Также она поблагодарила Перри за то, что он доверял ей.

А главное, по словам актрисы, именно благодаря Мэттью она "узнала о милости и любви".

"Благодарю тебя за время, которое я имела с тобой, Мэтт", - резюмировала Кадроу.

Свой пост она дополнила фотографией. На ней они с Перри улыбаются. Именно таким актриса и запомнит своего коллегу навсегда...

Лиза Кадроу и Мэттью Перри на съемках пилотной серии "Друзей" (фото: instagram.com/lisakudrow)