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Зеленский встретился с Залужным. Говорили о перестановках в ВСУ

Четверг 08 февраля 2024 18:03
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Зеленский встретился с Залужным. Говорили о перестановках в ВСУ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины ()
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Провели серьезный разговор, в том числе и по перестановкам в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

"Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины", - написал президент.

Как отметил Зеленский, во время встречи они обсудили обновления, в которых нуждаются Вооруженные силы Украины, а также подняли вопрос о том, кто может быть в обновленном руководстве армии.

"Время для такого обновления - именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде", - добавил Зеленский.

Что говорит Залужный

В своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ отметил, что битва Украины продолжается и сегодня, а задачи 2022 года отличаются от задач 2024. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям.

По словам Залужного, вместе с президентом они провели важный и серьезный разговор во время которого были приняты решения о необходимости изменения подходов и стратегии.

"Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Слухи об отставке Залужного

Около недели назад в сети начали распространять слухи о том, что президент Украины, якобы, решил отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Более подробно об этом - в материале РБК-Украина.

О достижениях Валерия Залужного и главных заявлениях генерала о войне можно почитать по ссылке.

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