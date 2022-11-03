Забудьте о лимонах! Семь привычных продуктов, богатых витамином С

Осенью важно укреплять иммунитет витамином С. Он увеличивает защитные функции и помогает противостоять простудам. Аскорбиновая кислота не производится в организме, поэтому ее нужно каждый день употреблять с пищей. Дневная норма для взрослого составляет 60-100 мг. Именно столько его содержится в лимонах. Однако они не самый большой источник аскорбиновой кислоты.

О том, в каких продуктах содержится больше всего витамин С, рассказываем в материале Styler.

Шиповник

Это лидер по содержанию витамина С. Сухие плоды содержат около 1200 мг/100 г вещества, свежие – почти вдвое меньше.

Чтобы получить суточную норму витамина С, достаточно выпить чай с шиповником. Из этих плодов полезны настои, отвары, соки и сиропы. Напитки на основе шиповника стабилизируют углеводный обмен, оказывают противовоспалительное действие.

Болгарский красный перец

В зависимости от сорта в 100 г перца содержится примерно 250-500 мг витамина С. Этот овощ также полезен для нормализации состояния сосудов. Если те сужены, употребление красного перца способствует их расширению и наоборот.

Поскольку при термической обработке овощ теряет значительное количество витамина С, лучше красный перец готовить на мангале или пару.

Смородина

Смородина содержит 200 мг/100 г витамина С. Он не теряется даже при приготовлении варенья и джемов. Поэтому их тоже полезно есть.

Брюссельская капуста

В 100 г овоща содержится около 70-100 мг. Это вдвое больше, чем в обычной капусте. Овощ богат магнием, фосфором, кальцием, натрием, железом.

Брюссельская капуста малокалорийная, легко усваивается. Хорошо подходит в сыром, тушеном, жареном виде.

Цветная капуста

В 100 г продукта 70 мг витамина С. Цветную капусту можно тушить, запекать, жарить во фритюре, мариновать и варить. Однако лучше подвергать овощ минимальной термической обработке, поскольку витамин С разрушается при высоких температурах. Цветную капусту следует слегка ошпарить в кипятке.

Апельсин

В 100 г этого фрукта около 60 мг аскорбиновой кислоты. Один цитрус восполняет дневную потребность в витамине С. Апельсины богаты калием, фолиевой кислотой и клетчаткой. Цитрусовые полезно добавлять в мясные блюда. Тогда содержащаяся в них аскорбиновая кислота помогает организму усвоить железо.

Киви

Киви содержит около 60 мг аскорбинки на 100 г. Этот фрукт богат клетчаткой и является низкокалорийным, поэтому способствует насыщению организма и одновременно не влияет на вес.

Киви полезно вводить в детский рацион. Однако важно помнить, что в день можно съесть не больше трех плодов, поскольку в большом количестве киви провоцирует аллергию.