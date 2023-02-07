Как защититься от вредного излучения смартфона: правила безопасности

Известно, что смартфоны выделяют определенное количество излучения, действующего на человеческий организм. И хотя это небольшие дозы, со временем они все равно могут вызвать проблемы с самочувствием или здоровьем.

Как можно обезопасить себя от излучения смартфона, рассказали на странице Центра общественного здоровья в Facebook .

Допустимый уровень облучения

Для человека существует допустимый уровень облучения, который организм перенесет без последствий. На основе этого были изобретены рентгеновские лучи, например.

Для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на человека существует специальная единица SAR. Ее максимальный безопасный уровень равняется 1,6 Вт/кг. Выбирая новый гаджет, не покупайте телефоны с уровнем SAR выше 1,2.

Уменьшение физического контакта с телефоном

Максимальный пик электромагнитного излучения происходит в момент поиска сети, звонка и соединения. Поэтому пока вы ждете ответа собеседника, ваш организм получает дозу облучения больше, чем может выдержать.

Рекомендуем подносить телефон к уху только после того, как абонент ответит на звонок, держа все это время трубку в руке. Долгие и частые разговоры, по мнению некоторых ученых, могут стать причиной развития опухолей головного мозга.

Не спите рядом с телефоном

Даже в период, когда устройство не работает активно, оно все равно излучает SAR. Кроме того, сон рядом с мобильным телефоном точно нельзя считать здоровым, ведь нервная система будет находиться в возбужденном состоянии и не будет отдыхать.

Это приведет к нарушению сна и в дальнейшем к ухудшению самочувствия из-за отсутствия правильного отдыха.

Как уменьшить вредное влияние смартфона (фото: Freepik)

Подальше от металлических предметов

Металлические предметы вступают в контакт с электромагнитным полем, тем самым увеличивая его интенсивность. Поэтому лучше не разговаривать по телефону в транспорте, а также снимать очки с металлической оправой и серьги из металла.

Мобильное покрытие оператора

Чем ниже сигнал приема сети, тем больше телефон будет тратить ресурса, чтобы найти связь. Соответственно, повысится активность электромагнитного поля и излучения.

Выбирайте оператора связи с качественной зоной покрытия и старайтесь не общаться по телефону в местах с низким сигналом.

Отложите, пока заряжается

При зарядке телефона он получает определенный заряд тока. Очевидно, что из-за этого уровень излучения становится выше. К тому же использование телефона во время зарядки портит батарею.

Поэтому в это время старайтесь не трогать телефон. Таким образом, вы и здоровью не навредите, и батарею устройства сохраните.