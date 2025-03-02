Как очаровать женщину на первом свидании: 7 секретных приемов

Понравиться женщине на первом свидании хотят абсолютно мужчины и они иногда переживают за это даже больше женщин. Забудьте о банальных "секретах соблазнения" - женщину не очаровывают сценарии, ее очаровывает эмоция. Главная цель - сделать так, чтобы после свидания она думала: "Это было иначе, чем обычно".

Как очаровать женщину с первого свидания и какие секреты стоит знать мужчинам, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Будьте уверенными, но не высокомерными

По словам эксперта, женщины считывают настроение мгновенно. Если вы уверены, расслаблены и не пытаетесь доказать, какие вы крутые - это уже +100 к привлекательности.

"Главное - не перегнуть. Самоуверенность и эгоцентризм - две большие разницы", - советует коуч.

Слушайте ее внимательно (и реагируйте)

Лучшее, что вы можете сделать - действительно слушать. Не просто кивать, а задавать вопросы, смеяться, удивляться, показывать интерес.

"Когда женщина чувствует, что ее слышат - она начинает хотеть говорить с вами еще больше. А именно это помогает завоевать доверие" - объясняет Виталий Курсик.

Добавьте легкого юмора

Женщины любят мужчин, с которыми можно посмеяться, а не только слушать серьезные монологи о бизнесе или спорте. Немного самоиронии - и она расслабится. Но без крайностей: слишком много шуток может создать впечатление, что вы несерьезны.

Будьте немного загадочными

Если вы за первое свидание расскажете все о себе - где интрига? Оставьте несколько моментов "за кадром".

"Например: "Это смешная история, но расскажу как-то в следующий раз" - и уже есть причина для второй встречи", - советует специалист. Женщинам нужны эмоции и юмор - это ключ к завоеванию ее внимания на первых свиданиях (фото: freepik.com)

Комплименты - но правильные

Вместо стандартного "Ты очень красивая", скажите что-то поинтереснее: "У тебя такое сейчас выражение лица, будто ты задумала что-то хитрое. И это немного пугает" (с улыбкой), "Я еще не решил, мне больше нравится твой голос или то, как ты улыбаешься".

"Такие фразы не просто комплименты, а флирт - и это запоминается", - отмечает коуч.

Создайте особый момент

Женщины ценят эмоции. Это может быть что-то простое:

Неожиданный интересный факт о месте, где вы сидите

Внезапный челлендж: "А давай закажем самый странный напиток в меню?"

Маленький, но милый жест: накинуть куртку, когда она замерзла, или заказать десерт, потому что "вам кажется, что она его точно любит".

Легко завершайте свидание

Не надо драматических финалов с вопросом "Ну что, когда еще встретимся?". Лучше пусть она останется в легком предвкушении.

"Скажите что-то вроде: "Мне понравилось. Но еще не решил, хочу ли видеть тебя во второй раз. Надо подумать" (с улыбкой). И главное: не пытайся очаровать - кайфуйте сами. Когда вы получаете удовольствие от процесса - она почувствует это и тоже очаровывается вами", - советует Виталий Курсик.

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