RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как спастись от жары в квартире без кондиционера: 11 простых, но действенных советов

Следуйте советам, которые помогут пережить жару (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Аномальная жара снова возвращается в города Украины. Ежедневная высокая температура оказывает негативное влияние на наше здоровье и самочувствие. Особенно тяжело пережить жару в квартире, где отсутствует кондиционер. Но своими силами вы также можете охладить помещение.

Styler собрал вам полезные советы, которые помогут пережить жару в квартире, если в ней отсутствует кондиционер.

Как пережить жару в квартире без кондиционера

Примите прохладный душ или используйте влажные компрессы для охлаждения кожи. Даже опускание ног в миску с ледяной водой может помочь остыть.

Носите свободную и светлую одежду. Натуральные волокна, такие как хлопок и лен, делают ткань особенно дышащей. На голове также должен быть светлый головной убор.

Повесьте мокрые полотенца или поставьте бутылки с ледяной водой перед вентиляторами или окнами. Такой способ поможет охладить воздух.

Используйте шторы темного цвета. Они обеспечат защиту от попадания прямых солнечных лучей и чрезмерного нагревания помещения.

Выключите электронные приборы и освещения, выделяющие тепло.

Варите, жарьте еду поздно вечером. Или наоборот - рано утром, когда на улице еще не так жарко.

Жара плохо влияет на самочувствие (иллюстративное фото: Freepik)

Проветривайте квартиру ночью, когда уличный воздух прохладнее. Закрывать окна следует рано утром - до наступления жары.

Вместо обычных ламп накаливания поставьте светодиодные. Такие лампы не будут дополнительно нагревать ваше помещение.

Включайте вытяжку. Особенно при приготовлении пищи или купании в душе. Она вытащит часть горячего воздуха и пар из помещения.

Намочите холодной водой или положите в морозильник простыню перед сном. Это поможет вам быстро и спокойно уснуть. 10-15 минут будет достаточно, чтобы ткань стала более прохладной.

Пейте достаточное количество воды в течение дня. Это может быть как обычная вода со льдом, так и холодный или горячий мятный напиток. Он отлично подходит для охлаждения, поскольку природный ментол стимулирует рецепторы прохлады в организме. Также избегайте употребления алкоголя и кофе, поскольку они могут вызвать обезвоживание.

 

Читайте также о том, какая вода лучше утоляет жажду и тягу к еде.

Также предлагаем ознакомиться со свежим прогнозом погоды на осень 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхакипорадиПогода