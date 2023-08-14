Как спастись от жары в квартире без кондиционера: 11 простых, но действенных советов

Как пережить жару в квартире без кондиционера

Примите прохладный душ или используйте влажные компрессы для охлаждения кожи. Даже опускание ног в миску с ледяной водой может помочь остыть.

Носите свободную и светлую одежду. Натуральные волокна, такие как хлопок и лен, делают ткань особенно дышащей. На голове также должен быть светлый головной убор.

Повесьте мокрые полотенца или поставьте бутылки с ледяной водой перед вентиляторами или окнами. Такой способ поможет охладить воздух.

Используйте шторы темного цвета. Они обеспечат защиту от попадания прямых солнечных лучей и чрезмерного нагревания помещения.

Выключите электронные приборы и освещения, выделяющие тепло.

Варите, жарьте еду поздно вечером. Или наоборот - рано утром, когда на улице еще не так жарко.

Жара плохо влияет на самочувствие (иллюстративное фото: Freepik)

Проветривайте квартиру ночью, когда уличный воздух прохладнее. Закрывать окна следует рано утром - до наступления жары.

Вместо обычных ламп накаливания поставьте светодиодные. Такие лампы не будут дополнительно нагревать ваше помещение.

Включайте вытяжку. Особенно при приготовлении пищи или купании в душе. Она вытащит часть горячего воздуха и пар из помещения.

Намочите холодной водой или положите в морозильник простыню перед сном. Это поможет вам быстро и спокойно уснуть. 10-15 минут будет достаточно, чтобы ткань стала более прохладной.

Пейте достаточное количество воды в течение дня. Это может быть как обычная вода со льдом, так и холодный или горячий мятный напиток. Он отлично подходит для охлаждения, поскольку природный ментол стимулирует рецепторы прохлады в организме. Также избегайте употребления алкоголя и кофе, поскольку они могут вызвать обезвоживание.