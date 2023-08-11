С газом или без: вот какая вода лучше всего утоляет жажду и тягу к еде

Поддержание водного баланса очень важно для организма. Многие думают, что газировка так же полезна, как и обычная. Однако это не так.

Можно ли пить воду из-под крана

Если вы склонны к вздутию живота, лучше отдавать предпочтение простой воде.

К тому же воду из-под крана можно пить только тогда, если вы ее отстояли и прокипятили, а лучше профильтровали.

Даже если вы проверили воду и она чиста от бактериального загрязнения, пить ее сразу из крана нельзя. Значительная часть системы водоснабжения давно пережила срок эксплуатации, поэтому добавляется грязь в воду, в том числе ржавчина.

Отстаивание позволяет вредным веществам осесть. А фильтрование избавляет воду от их мелких частиц, например ржавчины, а также ионов.

Диетолог Калпана Гупта рассказала о плюсах и минусах газированной воды, которой надают предпочтение в жару многие люди, чтобы утолить жажду.

Плюсы газировки

Освежает вкус

Пузырьки в газировке дают уникальное ощущение свежести, которое отличается от пресного вкуса обычной воды.

К тому же напиток успокаивает и помогает людям расслабиться в стрессовом состоянии.

Чувство сытости

Пузырьки в газировке создают ощущение сытости, что иногда помогают усмирить аппетит. Ее нужно пить во время борьбы с лишним весом. Поскольку газировка не содержит калорий, она позволяет одновременно утолить и жажду, и тягу к еде.

Минусы газировки

Влияет на зубы

Эмаль зубов непосредственно подвергается воздействию кислоты. Эксперт говорит, что газированная минеральная вода может повреждать эмаль.

Чтобы полностью исключить вероятное негативное влияние, пейте газировку во время еды или прополощите рот обычной водой после ее питья.

Может вызвать вздутие живота

Чрезмерное потребление газировки иногда приводит к повышенному газообразованию из-за присутствия в напитке углекислого газа.

По словам диетолога, пузырьки могут накапливаться в пищеварительной системе, вызывая дискомфорт и вздутие живота.

Вредит гипертоникам

Газированная вода, особенно с добавлением ароматизаторов, может содержать натрий, способствующий увеличению ежедневного потребления этого микроэлемента. Людям с гипертонией или с чувствительными к натрию состояниями следует с осторожностью относиться к газировке.