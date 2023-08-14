Як врятуватися від спеки у квартирі без кондиціонера: 11 простих, але дієвих порад

Як пережити спеку у квартирі без кондиціонера

Прийміть прохолодний душ або використовуйте вологі компреси для охолодження шкіри. Навіть опускання ніг у миску з крижаною водою може допомогти охолонути.

Носіть вільний та світлий одяг. Натуральні волокна, такі як бавовна та льон, роблять тканину особливо дихаючою. На голові також має бути світлий головний убір.

Повісте мокрі рушники або поставте пляшки з крижаною водою перед вентиляторами або вікнами. Такий спосіб допоможе охолодити повітря.

Використовуйте штори темного кольору. Вони забезпечать захист від потрапляння прямих сонячних променів та надмірного нагрівання приміщення.

Вимкніть електронні прилади та освітлення, які виділяють тепло.

Варіть, смажте їжу пізно ввечері. Або навпаки - рано вранці, коли на вулиці ще не так спекотно.

Спека погано впливає на самопочуття (ілюстративне фото: Freepik)

Провітрюйте квартиру вночі, коли вуличне повітря найпрохолодніше. Зачиняти вікна слід рано вранці - до настання спеки.

Замість звичайних ламп розжарювання, поставте світлодіодні. Такі лампи не будуть додатково нагрівати ваше приміщення.

Вмикайте витяжку. Особливо під час приготування їжі чи купання в душі. Вона витягне частину гарячого повітря та пар з приміщення.

Намочіть холодною водою або покладіть у морозильник простирадло перед сном. Це допоможе вам швидко і спокійно заснути. 10-15 хвилин буде достатньо, щоб тканина стала більш прохолодною.

Пийте достатньої кількості води протягом дня. Це може бути як звичайна вода з льодом, так і холодний або гарячий м’ятний напій. Він чудово підходить для охолодження, оскільки природний ментол стимулює рецептори прохолоди в організмі. Також уникайте вживання алкоголю та кави, оскільки вони можуть спричинити зневоднення.