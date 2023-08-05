Придет рано и будет холодной? Синоптики дали свежий прогноз на осень 2023

Осень в Украине может прийти раньше и будет более прохладной, чем в прошлом году. Такой предварительный прогноз дают синоптические ресурсы.

Узнайте из материала Styler, что будет с погодой в осенние месяцы 2023 года.

Холодно, но солнечно

По прогнозам Wisemeteo, осень 2023 года будет достаточно прохладной и солнечной. По сравнению с прошлым годом нынешняя осень будет менее сухой.

При этом в среднем большое количество осадков в сезоне не ожидается. Средняя суточная температура, по предварительным прогнозам, составит +8 градусов.

Каким будет сентябрь 2023

Синоптики прогнозируют, что сентябрь 2023 года покажет себя "типичным осенним месяцем". Первые по-настоящему характерные для сезона температурные показатели наступят 1 сентября, ранее по сравнению с сентябрем 2022 года.

Температура в среднем будет +12 градусов, что ниже прошлогоднего. Большого количества осадков не предполагается.

Октябрь 2023 года будет очень осенним

Температура будет низкой. До 8 октября будет колебаться от +2 до +3 градусов. В начале месяца ожидается теплая, сухая погода. В некоторые дни столбик термометра покажет до 17 градусов, что ниже по сравнению с октябрем 2022 года.

Осадков в середине сезона будет немного, основная масса их выпадет в середине месяца.

Синоптики обещают "теплый" ноябрь

Средняя температура ноября 2023 года ожидается около +3 градуса. Однако минусы придут ближе к концу месяца - тогда среднесуточная температура ожидается ниже нуля.

В то же время прогноз на ноябрь 2023 менее благоприятный, чем в прошлом сезоне. Существенных осадков в ноябре не прогнозируется.

Важно!

Помните, что предварительные прогнозы погоды формируются на основе показателей прошлого года. Потому они скорее ориентировочные.