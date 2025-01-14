Хватит всем гостям: простой способ нарезать торт на 32 кусочка

Красиво нарезать торт на много кусочков может показаться сложной задачей. Однако существует простой способ, благодаря которому каждый гость получит свою порцию десерта.

О том, как эстетично нарезать торт, чтобы его хватило всем гостям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу пекарни "ua_korzh".

Как красиво нарезать круглый торт

Обычно для того, чтобы нарезать круглый торт, его разрезают по диагонали через центр. Однако, если гостей много, даже огромный десерт при таком способе потеряет свой вкус и вид - треугольные кусочки становятся слишком тонкими, иногда разваливаясь на тарелке.

Однако украинская пекарня поделилась своим методом нарезания круглого торта, которого точно хватит на большую компанию. Для этого сперва торт разрезают пополам, как при обычном методе нарезания десерта.

Затем одну часть нужно разрезать на две половины. Одну из них разрежьте пополам на два "треугольника". Из каждого кусочка нужно вырезать "ромб" - для этого надо сделать надрез от середины боковой стороны треугольника до центра бортика, с двух сторон.

После этого "ромб" разрезается пополам горизонтальной линией. Таким образом, из одной четверти торта можно получить 8 кусочков.

Для того, чтобы нарезать торт на 32 кусочка, нужно повторить эти шаги с другой половиной торта.

Иногда трудно нарезать десерт из-за его плотной текстуры, однако есть действенный лайфхак: смочить нож в кипятке перед разрезанием торта.

Как нарезать квадратный торт

Чтобы нарезать прямоугольный или квадратный торт на большое количество кусочков, можно воспользоваться другим быстрым способом.

Сперва десерт нужно разрезать на неширокие прямоугольные части. После этого переложите один большой кусок торта на дощечку, перевернув его боковой частью вверх.

Затем разрежьте десерт на небольшие порции, делая надрезы под углом к боковой стороне кусочка. При таком способе бисквит десерта сохранит свою форму.

Для того, чтобы эффектно подать вкусности к столу, не обязательно сразу раскладывать порции по тарелкам. Например, их можно выложить "пирамидкой" на изысканном подносе, таким образом предложив гостям несколько десертов к выбору одновременно.