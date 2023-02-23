Лучшие блинчики в вашей жизни! Готовим вкуснейший лимонный торт из блинов
В Украине продолжается неделя Масленицы. Предлагаем вам приготовить не обычные блины, а вкуснейший торт из них со сливочным и лимонным кремом, который не оставит равнодушным никого.
Рецептом "вкуснейших блинов в вашей жизни" поделился участник МастерШеф, кулинар Николай Люлько в Instagram.
Для блинного торта вам понадобятся:
Для блинов
- Яйца 6 шт
- Сахар 80
- Соль 6 г
- Мука 250 г
- Молоко 500 г
- Масло 40 г
Лимонный крем
- Сок лимона 200 г
- Цедра лимона из 3 шт
- Сахар 120
- Сливочное масло 90 г
- Желтки 6 шт
Сливочный крем
- Маскарпоне 500 г
- Ванильный сахар 20 г
Пошаговый рецепт приготовления
Для приготовления блинчиков смешайте все ингредиенты в однородную массу и дайте 30 минут отдохнуть тесту. Затем пожарьте на сковородке. Если у вас будут комочки пропустите смесь через сито.
Для лимонного крема смешайте все ингредиенты, кроме масла. Смешайте до однородной массы и заварите на паровой бане, постоянно помешивая до густого состояния (когда пойдет первый хороший пар - крем готов, или когда смесь достигнет температуры 85 градусов). В горячий крем добавьте масло и вмешайте его. Отправьте в холодильник на 1 час, чтобы полностью остыл и стал еще гуще.
Для сливочного крема смешайте маскарпоне и ванильный сахар и взбейте.
Перемажьте блины поочередно кремами (можно приготовить полностью с лимонным, но тогда готовьте в половину больше рецепта). Перемазанный торт отправьте в холодильник, чтобы он полностью остыл! Посыпьте сахаром, карамелизируйте с помощью горелки и наслаждайтесь.
Напомним, что ранее мы давали рецепт блинов на Масленицу, которые получаются всегда.
Кстати, ранее мы писали о том, как сделать тонкие блины на дрожжах.