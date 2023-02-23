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Лучшие блинчики в вашей жизни! Готовим вкуснейший лимонный торт из блинов

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Четверг 23 февраля 2023 08:35
Лучшие блинчики в вашей жизни! Готовим вкуснейший лимонный торт из блинов Фото: Торт из блинов получается восхитительным (pixabay.com)
Автор: Styler

В Украине продолжается неделя Масленицы. Предлагаем вам приготовить не обычные блины, а вкуснейший торт из них со сливочным и лимонным кремом, который не оставит равнодушным никого.

Рецептом "вкуснейших блинов в вашей жизни" поделился участник МастерШеф, кулинар Николай Люлько в Instagram.

Для блинного торта вам понадобятся:

Для блинов

  • Яйца 6 шт
  • Сахар 80
  • Соль 6 г
  • Мука 250 г
  • Молоко 500 г
  • Масло 40 г

Лимонный крем

  • Сок лимона 200 г
  • Цедра лимона из 3 шт
  • Сахар 120
  • Сливочное масло 90 г
  • Желтки 6 шт

Сливочный крем

  • Маскарпоне 500 г
  • Ванильный сахар 20 г

Пошаговый рецепт приготовления

Для приготовления блинчиков смешайте все ингредиенты в однородную массу и дайте 30 минут отдохнуть тесту. Затем пожарьте на сковородке. Если у вас будут комочки пропустите смесь через сито.

Для лимонного крема смешайте все ингредиенты, кроме масла. Смешайте до однородной массы и заварите на паровой бане, постоянно помешивая до густого состояния (когда пойдет первый хороший пар - крем готов, или когда смесь достигнет температуры 85 градусов). В горячий крем добавьте масло и вмешайте его. Отправьте в холодильник на 1 час, чтобы полностью остыл и стал еще гуще.

Для сливочного крема смешайте маскарпоне и ванильный сахар и взбейте.

Перемажьте блины поочередно кремами (можно приготовить полностью с лимонным, но тогда готовьте в половину больше рецепта). Перемазанный торт отправьте в холодильник, чтобы он полностью остыл! Посыпьте сахаром, карамелизируйте с помощью горелки и наслаждайтесь.

Напомним, что ранее мы давали рецепт блинов на Масленицу, которые получаются всегда.

Кстати, ранее мы писали о том, как сделать тонкие блины на дрожжах.

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