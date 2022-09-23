Почему важно выезжать с деоккупированной территории и как это сделать: инструкция

Уверенное контрнаступление ВСУ возвращает Украине все больше ее территорий. Однако часто деоккупированные города и села временно не пригодны для нормального существования.
Почему необходимо эвакуироваться из освобожденных населенных пунктов и как это сделать - читайте в материале Styler.
Территории, которые долгое время были оккупированные, в определенной степени становятся непригодными для зимования. Ведь часто там отсутствует электроэнергия, свет, стабильная связь и поставка гуманитарной помощи.
К тому же значительная часть местности заминирована, что представляет дополнительную опасность для гражданского населения.
Минреинтеграции Украины разработало алгоритм действий для украинцев, пытающихся выехать с только что оккупированных территорий или вывезти своих близких.
Прежде всего, необходимо заполнить форму заявки для эвакуации. Ее прорабатывают волонтеры, чтобы затем установить живую связь с человеком.
Если вы хотите увезти родных, то обращайтесь в чат-бот "Помогаем уехать" в Telegram. Больше информации - на сайте инициативы.
Обязательно установите контакт с местными властями, чтобы они также присоединились к помощи вам или вашим родным.
В таких случаях рекомендуем воспользоваться горячими линиями областей, где продолжается деоккупация. Пока такая возможность есть только для жителей Харьковской области.
Координационный центр: (050) 368-61-38
Представительство Общества Красного Креста: (073) 240-24-02, (067) 383-24-02, (057) 720-05-26
Для того чтобы эвакуироваться с других деоккупированных территорий обращайтесь по номеру: 0-800-332-656.
Напомним, что за последние недели ВСУ перешли к активным контрнаступательным действиям на юге и востоке Украины. По словам Владимира Зеленского, уже освобождено более 4 000 квадратных километров украинских территорий.