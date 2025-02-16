6 способов поддержать мужчину в трудный период жизни. И не только тогда

Каждый мужчина проходит через сложные периоды: проблемы на работе, финансовые трудности, выгорание или просто ощущение, что все идет не так. В такие моменты поддержка любимой женщины может стать тем, что поможет ему выстоять.

Как и когда нужно поддерживать мужчину, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Стоит отметить один важный нюанс: мужчину стоит поддерживать не только в кризисные моменты, но и в обычные дни - в его маленьких успехах и даже в рутине.

Тогда тяжелых периодов будет меньше, а если они и наступят, он будет воспринимать их легче, потому что будет знать, что рядом есть тот, кто верит в него всегда.

Как поддержать мужчину?

Просто будьте рядом

Иногда слова лишние. Мужчина не всегда нуждается в советах или решениях. Ему важно знать, что рядом есть человек, который его понимает и не осуждает.

"Это касается не только трудных моментов, но и обычных будней - когда он работает, занимается своими делами или просто молча сидит рядом", - говорит коуч.

Слушайте, а не исправляйте

"Когда мужчина делится переживаниями, не спешите говорить: "Да все будет хорошо" или "Не принимай близко к сердцу". Лучше скажите: "Я вижу, что тебе нелегко. Хочешь поговорить?" А если он молчит - просто позвольте ему это", - советует эксперт.

Но так же важно слушать его и в моменты радости. Если он рассказывает о своем маленьком успехе, даже мелочи - порадуйтесь вместе с ним.

Подчеркивайте его силу и ценность

В трудные моменты мужчины могут сомневаться в себе. Фразы вроде "Я в тебя верю", "Ты сильный", "Я знаю, что ты справишься" дают внутреннюю опору.

"Но еще важнее говорить это не только тогда, когда он в кризисе, но и в обычные дни. Поддержка в мелочах создает почву для уверенности", - подчеркивает коуч.

Маленькие жесты заботы

Его любимое блюдо, поглаженная рубашка, легкое прикосновение, смс с текстом "Ты - самый лучший" посреди рабочего дня - всё это показывает, что он для вас важен. И если такая поддержка есть в спокойные дни, в сложные моменты он будет знать: он не один.

Радуйтесь его достижениям

Если мужчина что-то сделал хорошо - замечайте это. Не только грандиозные победы, но и маленькие шаги.

"Если вы будете его вдохновением в обычные дни, в трудные моменты он не будет сдаваться, потому что будет знать, что его усилия ценятся", - говорит специалист.

Не воспринимайте его замкнутость на свой счет

Если он молчит или отстранён, это не значит, что он вас разлюбил или умышленно избегает. Иногда мужчины переживают все внутри. Но если он знает, что вы рядом не только тогда, когда ему плохо, но и в моменты радости, он не будет бояться открываться.

Почему важно поддерживать не только в трудные периоды?

Мужчина, который чувствует поддержку ежедневно, не ломается так легко. Он знает, что рядом есть человек, который в него верит не только тогда, когда он на дне, но и тогда, когда просто живет.

"Это придает ему уверенности, сил и желания двигаться вперед. А главное - это делает его счастливым. А счастливый мужчина - это крепкие отношения, наполненные любовью и доверием", - подчеркивает Виталий Курсик.