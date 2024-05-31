Икона кино, "Экстаз" и изобретения. Как актриса с украинскими корнями стала "матерью Wi-Fi"

Геди Ламар (настоящее имя Гедвига Ева Мария Кислер) - невероятная и смелая красивая женщина, икона кино, талантливая актриса и невероятная изобретательница, авантюристка. Но благодаря именно ей человечество получило технологию, без которой сейчас обойтись уже просто не сможет.

Австрия и корни из Украины

Геди Ламар родилась в 1914 году в Австрии. Ее отец был банкиром, из еврейской семьи из Львова, мать - родом из Будапешта. Геди была единственным ребенком в семье. Отец - любознательный и умный человек, все детство открывал дочери необычайный мир технологий.

Он устраивал длительные прогулки и объяснял ребенку внутреннюю работу разных машин, например печатного станка. Дух изобретательства у Геди проявился в раннем детстве - в возрасте 5 лет она самостоятельно разобрала и заново составила музыкальный ящик, потому что его интересовало, как он работает.

В то же время мать занималась другим развитием девочки - водила ее на уроки балета и фортепиано, знакомила с искусством. В 12 лет она выиграла конкурс красоты в Вене.

Впоследствии Геди отдали в театральную школу и очень рано начала сниматься в кино. В 16 лет она подделала разрешение матери и уехала в Саша-фильм, где устроилась работать на площадку сценаристкой. Красота 16-летней девушки так поразила режиссера Макса Райнхарда, что он увез ее с собой в Берлин.

Геди Ламар (фото: wikimedia.org)

Первый фильм и безумная слава

В 1932 году на экраны вышел противоречивый фильм "Экстаз". Наибольшую критику и скандалы фильм получил за то, что показал лицо актрисы в разгаре оргазма.

Когда Геди подавала заявку на роль в этом фильме, у нее было очень мало опыта, и она не очень понимала, как будет происходить съемочный процесс. Когда ему предложили контракт, она просто подписала его, не читая.

Сюрприз ждал девушку на съемочной площадке. Режиссер приказал Геди раздеться прямо на улице. Она начала протестовать и угрожать уйти. Однако ей объяснили, что в случае отказа придется заплатить за все не отснятые сцены. И чтобы успокоить Геди, режиссер предложил использовать только отдаленные кадры и не показывать интимные подробности. Актриса согласилась.

Впоследствии на предварительном просмотре в Праге она увидела многочисленные обнаженные кадры и поняла, что режиссер ее обманул. Ей пришлось дистанцироваться от фильма, который принес ей безумный успех. Она даже сменила собственное имя на псевдоним - в честь звезды немого кино Барбары Ла Марр.

Геди Ламар (фото: wikimedia.org)

Первый брак и бегство

После выхода фильма "Экстаз" австрийский торговец боеприпасами Фриц Мандл стал ярым поклонником Геди, а после театрального представления "Сисси" он стал одержимым знакомством с ней. К тому времени Мандл был третьим человеком по богатству в Австрии. Геди была поражена его страстной привязанностью и ухаживаниями и ответила взаимностью. Частично - из-за большого богатства.

Свадьба состоялась в 1933 году. Однако счастье долго не продолжалось и Геди поняла, что путь к актерству для нее теперь закрыт. Мандл - был абсолютным монархом в семье, а жена стала его самым ценным предметом. Он воспринимал ее как вещь, как куклу, как произведение искусства, которое нужно охранять. Он контролировал всю ее жизнь и, по сути, собственной жизни у нее больше не было.

Муж заставлял Геди улыбаться его друзьям, связанным с нацистской партией. За четыре года она не выдержала - подсыпала снотворного горничной, переоделась в горничную и на пароходе "Нормандия" отправилась из Лондона в Нью-Йорк.

Геди Ламар (фото: wikimedia.org)

Кино и изобретения

В Нью-Йорке Геди ждал успешный контракт с Metro-Goldwyn-Mayer на 30 миллионов долларов. Там она снялась в таких фильмах: "Алжир", "Леди в тропиках", "Тортилья-Флэт", "Опасный эксперимент". Она сыграла более чем в 30 фильмах и получила титул "самой красивой женщины мира".

Последний фильм вышел на экран в 1958 году. 1966 52-летняя актриса хотела снова вернуться в кино, но против нее развернули целую кампанию травли. Из-за принципиального характера и негативных высказываний о Голливуде она имела немало врагов.

За свой вклад в кинематограф Ламар удостоена звезды на голливудской Аллее Славы.

А еще она активно начала заниматься наукой. К собственным знаниям она добавила то, что получила во время первого брака - знание о вооружении военного времени.

Геди Ламар можно назвать гением, потому что в ее изобретательском уме почти круглосуточно вертелись разные идеи. Она говорила, что улучшать вещи для нее так же естественно, как и дышать.

Официального образования или подготовки она не имела, была самоучкой. Однако это не мешало ей творить. В свободное от кино время она работала над разными изобретениями - улучшение светофора, таблетка, которая растворяется в воде для создания газированного напитка. Как считала Геди, таблетка получилась не очень и по вкусу напомнила Алка-Зельцер. А еще она спроектировала и построила горнолыжный курорт.

Во время отношений с авиационным магнатом Говардом Хьюзом Ламар поразила любимого своей изобретательностью. Он взял Геди с собой на фабрику самолетов и показал процесс их производства. А чуть позже изобретательница нарисовала новый дизайн крыльев для самолетов, соединив плавники самой быстрой рыбы и крылья самого быстрого самолета.

На съемочной площадке в трейлере актрисы стоял стол для изобретений, к которому она возвращалась между дублями.

Однако ее подлинным вкладом было изобретение в области беспроводной связи. Вместе с Джорджем Антейлом она разработала систему прыжкового изменения частоты, которая стала основой технологий Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Это изобретение было важно для военных, в частности, он помогал управлять торпедами.

Во время второй мировой войны Геди узнала, что руководствовавшиеся радиосигналами торпеды можно легко сбить с курса. Она захотела создать радиосигнал, который невозможно отследить или заглушить. Она попросила своего друга, пианиста Джорджа Антейла ей помочь.

На тот момент технологию, созданную Ламаром, не признали важной и прибыль она за свое изобретение не получила. Лишь через несколько десятилетий ее стали использовать. А потом женщине посоветовали использовать свою красоту, чтобы продать военные облигации, а не мозг.

Геди Ламар (фото: wikimedia.org)

Признание

СМИ рассказывали о ее браках, любовных приключениях, красоте и о чем угодно, но не о ее изобретениях. Хотя один из них был опубликован в 1941 году. Национальный совет изобретателей раскрыл эту информацию прессе, заставив LA Times назвать Ламар "экранной сиреной и изобретательницей, чье изобретение держится в тайне, ведь правительство считает его значимым для национальной программы обороны".

В 1944-м журнал Motion Picture ссылался на разведку Ламар. Она рассказала, что ее открытием был новый головной убор. Когда Ламар состарилась, она стала шутить, что даже автор текстов ее мемуаров превратил их в нечто такое "выдуманное и ложное".

В 1997 году Геди стала первой женщиной, получившей награду, известную как "Оскар изобретательства", BULBIE Gnass Spirit of Award.

А в 2014 году Геди Ламар добавили в Залы славы национальных изобретателей США за разработку технологии скачкообразного переключения частоты. Поэтому ее называют матерью Wi-Fi и других средств беспроводной связи, как GPS и Bluetooth.

За свою жизнь Геди Ламар была замужем шесть раз и родила троих детей. Умерла актриса и изобретательница 19 января 2000 года в городе Орландо во Флориде в возрасте 85 лет. Прах актрисы был по завещанию развеян на ее родине в Австрии, в Венском лесу.