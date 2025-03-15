Как использовать пемзу не для педикюра: 5 лайфхаков для хозяйки

Пемза - это вулканический камень, который в основном ассоциируется с педикюром и уходом за кожей. Однако этот замечательный природный материал имеет множество применений в домашнем хозяйстве, которые удивят своей эффективностью.

Чистка сантехники

Пемза прекрасно справляется с тяжелыми загрязнениями на сантехнике, которые не удается очистить даже уксусом. Она эффективно устраняет налет от жесткой воды, ржавчину и минеральные отложения.

Для этого важно смочить пемзу водой перед использованием. Ее можно применять на прочных поверхностях, таких как фарфор или керамика. Однако стоит быть осторожным и всегда применять дополнительное средство для чистки ванных комнат.

Очистка формы для выпечки

Чтобы избавиться от пятен от запеченного жира на формах для выпечки, пемза станет отличным помощником. Она мягкая, не вредит поверхностям, но способна эффективно удалять загрязнения.

Лучше всего использовать пемзу с водой, часто ее смачивая во время работы. Это позволяет без проблем очищать даже самые застарелые жирные пятна. Чистые формы для выпечки будут выглядеть как новые, без царапин и повреждений.

Чистка решетки плиты и духовки

Пемза также идеально подходит для чистки решетки плиты и духовки, где часто собирается жир и грязь. Она удобна для использования благодаря своей текстуре с маленькими отверстиями, что позволяет эффективно удалять загрязнения.

Важно использовать пемзу только с водой, чтобы избежать царапин. Не забывайте смачивать пемзу во время чистки, чтобы сохранить поверхность от повреждений. Однако будьте осторожны с нержавеющей сталью, поскольку пемза может оставить глубокие царапины на этом материале.

Удаление шерсти домашних животных с мебели

Пемза - это также отличное средство для удаления шерсти домашних животных с мебели. Если шерсть застревает в обивке, пемза поможет собрать ее с мягких поверхностей без лишних усилий.

Нужно просто проводить по мебели смоченной пемзой в одном направлении, что позволит разрыхлить шерсть. После этого пылесосом можно легко убрать остатки. Этот метод также прекрасно работает для очистки одежды от шерсти.

Бороться с катышками на одежде

Катышки на одежде могут испортить вид даже новых вещей. Для того чтобы избавиться от этого неприятного дефекта, пемза пригодится. Легкими движениями следует проводить по ткани пемзой в одном направлении.

Этот процесс помогает аккуратно снять катышки, не повредив материал. После этого используйте валик для ворса, чтобы собрать все, что осталось.

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