С чем смешать колу, чтобы получить мощный универсальный очиститель

Кола - отличное средство, чтобы создать собственное, более эффективное и натуральное чистящее средство. Мы поделимся интересным рецептом, который поможет избавиться даже от самых упрямых загрязнений на посуде, сантехнике и других поверхностях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как создадите эффективное чистящее средство, которое не только справляется с загрязнениями, но и имеет приятный аромат.

Как сделать чистящее средство из колы

Для создания этого мощного моющего средства вам понадобится всего два простых раствора.

Начните с того, что смешайте 100 мл жидкого моющего средства для посуды с 100 мл колы .

для посуды с . Хорошо перемешайте , чтобы образовалась однородная смесь, и отложите ее в сторону.

, чтобы образовалась однородная смесь, и отложите ее в сторону. Отдельно подготовьте раствор из 50 мл теплой воды , столовой ложкой соды и столовой ложкой соли - опять же тщательно размешайте все ингредиенты.

, столовой ложкой соды и столовой ложкой соли - опять же тщательно размешайте все ингредиенты. Когда оба раствора готовы, соедините их и перемешайте еще раз.

Чтобы пользоваться этим средством было удобнее, перелейте смесь в бутылку с дозатором или пульверизатором. Такое средство станет отличным помощником в борьбе с загрязнениями.

Как использовать это средство для чистки на разных поверхностях

Это универсальное средство поможет вам справиться с жирными пятнами на посуде, кастрюлях и сковородках. Для этого нужно нанести смесь на загрязненные поверхности так, чтобы она не стекала, и накрыть их бумажными полотенцами или тканью.

Оставьте на несколько минут, чтобы смесь проникла в жир и размягчила его, после чего просто вытрите загрязнения губкой или металлическим скребком. Такой метод работает на всех кухонных поверхностях и значительно облегчает процесс мытья.

Кроме этого, это средство эффективно очищает ванную комнату: им можно мыть смесители, раковины, ванны, плитку и даже душевые кабины. Нужно смочить полотенца или ткань раствором и накрыть загрязненные участки. Через 10-15 минут можно с легкостью оттереть загрязнения с помощью губки или щетки, после чего просто сполоснуть поверхность водой.

Это средство также идеально подходит для чистки унитаза. Для этого нужно налить его в чашу унитаза и оставить на некоторое время. Чем дольше средство находится в унитазе, тем лучше: его можно оставить на ночь или перед выходом на работу, чтобы очистить от известкового налета и неприятных запахов.

Это средство не только эффективно борется с грязью, но и имеет приятный запах, что добавляет свежести и чистоты в ваш дом. Вы можете потратить минимум времени на его приготовление, но результат будет значительно лучше обычных моющих средств, которые часто не справляются с самыми сложными загрязнениями.

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