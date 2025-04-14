Как с возрастом портятся зубы человека: правда, о которой мало кто говорит

Зубы становятся темнее

Стоматолог Заим Джафри рассказал, что сначала зубы белые, потому что они покрыты эмалью - слоем полупрозрачного кальцинированного материала толщиной от 1,5 до 3 мм, который является самым твердым веществом в организме. Со временем эта эмаль темнеет, поскольку она впитывает пятна от пигментированной пищи и напитков, таких как красное вино, чай, кофе и никотин.

Поскольку эмаль становится более прозрачной, желто-коричневый дентин под ней становится более заметным.

Чтобы исправить это, можно обратиться к стоматологу для отбеливания.

С возрастом зубы становятся короче

Длина среднего переднего зуба составляет около 10-12 мм. Износ во время откусывания и жевания означает, что вы можете терять от 0,2 мм до 1 мм длины зуба каждое десятилетие после 20 лет. Это означает, что у вас больше не будут зубы прямоугольной формы, как в подростковом возрасте, и ваши передние резцы, в частности, могут выглядеть короче.

Чтобы восстановить длину зубов, можно использовать виниры. Это предполагает подпиливание передней части естественных зубов и наклеивание на новую поверхность новый идеальной формы зуб.

Заменять виниры нужно примерно через 10-15 лет в зависимости от износа.

Проблемы с деснами

Здоровые розовые десны являются ключевым признаком здоровья полости рта. Но со временем они могут отступить из-за заболевания десен. Это когда зубной налет, который образуется из пищи, бактерий и слюны, может накапливаться вокруг линии десен.

Это раздражает десны, что приводит к воспалению и рецессии. Вы также можете стереть линию десен, если слишком сильно чистить.

Стоматолог рассказал, что у людей, которые имеют рецессию десен из-за неправильной чистки зубов, десна могут отступать примерно на 2 мм в течение десяти лет. Эта эрозия на линии десен также обнажает желтую окраску корней зубов, благодаря чему они выглядят менее яркими.

Стоит использовать более мягкую щетку и тратить больше времени на мягкие круговые движения. Подумайте об использовании электрической зубной щетки с вращающимся таймером и датчиком давления, чтобы она выполняла тяжелую работу и определяла, что лучше всего для зубов.

Зубы становятся более смещены

Когда мы становимся старше, зубы начинают двигаться из-за потери костной массы нижней челюсти и лет жевания. Это постепенное смещение к середине рта называется мезиальным дрейфом.

Это объясняется тем, что сила тяжести в сочетании с потерей соединительного коллагена в коже в нижней части лица означает, что ваш фильтрум - пространство между ноздрями и верхней губой удлиняется. Губы также опустятся на несколько миллиметров, когда лицо удлинится. Благодаря этому верхние зубы становятся менее заметными, а нижние - больше.

Один из способов изменить мезиальный дрейф - установить брекеты.

Скрежет зубами

Скрежет во сне, также известный как бруксизм, может изнашивать зубы. Это может привести к потере зубов до 2 мм за десятилетие.

Если вы скрипите зубами, ищите способы снять стресс перед сном. Капа, сделанная вашим стоматологом, может защитить зубы во время сна. Инъекции ботокса могут расслабить мышцы челюсти, чтобы помочь разорвать цикл шлифовки.