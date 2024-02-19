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Как выглядит гроза из космоса: астронавт поделился уникальным видео с МКС

Понедельник 19 февраля 2024 10:42
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Как выглядит гроза из космоса: астронавт поделился уникальным видео с МКС Гроза на Земле из космоса ошеломляет (фото: nasa.gov)
Автор: Ирина Костенко

Как выглядит гроза на Земле из космоса, показал астронавт Маркус Вандт, участвовавший в экспедиции на Международной космической станции (МКС).

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Marcus Wandt в соцсети Х (Twitter) рассказывает, что известно об этих уникальных кадрах.

При каких обстоятельствах была снята гроза

Впечатляющим видео из космоса, на котором можно увидеть мощную грозу на Земле, поделился шведский астронавт Маркус Вандт. Он был участником экспедиции Axiom-3 и провел на Международной космической станции больше двух недель.

"Грозы - это мощное и прекрасное явление, которое можно наблюдать даже из космоса", - подчеркнул мужчина в своей публикации.

Он признал, что ему повезло, ведь он смог "поймать достаточно впечатляющую грозу", пока тестировал новую камеру для детальных наблюдений за облаками и исследованием влияния молний в верхних слоях атмосферы на концентрацию парниковых газов.

Чем такие кадры могут помочь ученым

По словам астронавта, такие кадры могут помочь ученым "лучше понять динамику верхних слоев атмосферы и химию в изменяющемся климате".

Кроме того, результаты подобных исследований могут улучшить моделирование климата, погоды и атмосферы.

Напомним, ранее астронавт показал, как выглядит Международная космическая станция внутри.

Читайте также, какой новый космический корабль отправится на МКС в этом году.

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