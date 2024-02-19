Как выглядит гроза из космоса: астронавт поделился уникальным видео с МКС

Как выглядит гроза на Земле из космоса, показал астронавт Маркус Вандт, участвовавший в экспедиции на Международной космической станции (МКС).

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Marcus Wandt в соцсети Х (Twitter) рассказывает, что известно об этих уникальных кадрах.

При каких обстоятельствах была снята гроза

Впечатляющим видео из космоса, на котором можно увидеть мощную грозу на Земле, поделился шведский астронавт Маркус Вандт. Он был участником экспедиции Axiom-3 и провел на Международной космической станции больше двух недель.

"Грозы - это мощное и прекрасное явление, которое можно наблюдать даже из космоса", - подчеркнул мужчина в своей публикации.

Он признал, что ему повезло, ведь он смог "поймать достаточно впечатляющую грозу", пока тестировал новую камеру для детальных наблюдений за облаками и исследованием влияния молний в верхних слоях атмосферы на концентрацию парниковых газов.

Thunderstorms являются мощной и здоровой phenomena в witness, а также от места.



Я был приятно бросить приятный spectacular thunderstorm протягом моєї першої session з Thor-Davis experiment from the @Space_Station .



We hope to help scientists to better understand… pic.twitter.com/awmSfQpJoL — Marcus Wandt

Чем такие кадры могут помочь ученым

По словам астронавта, такие кадры могут помочь ученым "лучше понять динамику верхних слоев атмосферы и химию в изменяющемся климате".

Кроме того, результаты подобных исследований могут улучшить моделирование климата, погоды и атмосферы.