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Путин усиливает репрессии против жителей РФ из-за отсутствия военных побед, - британская разведка

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Москва, Среда 30 ноября 2022 09:09
Путин усиливает репрессии против жителей РФ из-за отсутствия военных побед, - британская разведка Фото: Путин усиливает репрессии против подданных (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С 1 декабря на территории России вступят в силу изменения в закон об "иностранных агентах". Путин использует этот закон для репрессий уже десять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, закон 2012 г. определяет "иностранных агентов" как лиц или организации, получившие финансовую поддержку из-за рубежа. Поправки расширят определение добавив лиц, которые просто находятся под неопределенным "влиянием или давлением" иностранных игроков. Министерство юстиции также будет иметь право публиковать личные данные и адреса назначенных "иностранных агентов", что почти наверняка поставит их под угрозу преследования.

"Новые законы еще больше расширят репрессивные полномочия российского государства. Эта тенденция сохраняется с тех пор, как Путин вернулся на пост президента в 2012 году, но резко ускорилась после вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Кремль, вероятно, действует упреждающе, чтобы предотвратить усиление внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, военные расходы России в 2023 году вырастут на 40%. Российское правительство пытается занять деньги, пока ситуация на рынке относительно благоприятная.

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