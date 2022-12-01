Снова по плану. Путин заявил о завершении демобилизации студентов и аспирантов в "ЛДНР"
Демобилизация студентов и аспирантов учебных заведений в "ДНР" и "ЛНР" должна закончиться сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, приводимое российскими СМИ.
"Что касается демобилизации студентов, аспирантов и учащихся на магистратуре в "ДНР" та "ЛНР", сегодня должно завершиться", - заявил Путин.
По словам российского диктатора, эти меры также проходят по плану. Также Путин добавил, что он надеется на то, что это таки произойдет.
Напомним, что оккупационные власти так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" передумали отправлять на войну студентов. Но "демобилизация" не касается заочников.
Ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе перестали выдавать документы "ДНР" и "ЛНР". Таким образом Россия пытается интегрировать временно оккупированные территории Украины.
До этого Путин заявил, что мобилизация в России завершена.
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