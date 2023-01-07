Как будет выглядеть обновленный реабилитационный центр во Львове. Первые фото

Львовские архитекторы представили проект обновленного реабилитационного центра в Брюховичах. Он предусматривает реконструкцию уже существующего здания, но при этом сохранится рекреационная зона. Центр предназначен для реабилитации людей после коронавируса.

Об этом сообщает портал Львовского городского совета.

Что известно о проекте

Лучший проект выбрали жюри Всеукраинского открытого архитектурного конкурса. Участники предлагали решение о реконструкции уже существующего здания, архитектурный образ которого носит особый характер в ансамбле с исторической виллой.

При оценке проекта важным было общее образное решение и технологически-планировочная организация реабилитационного центра, решение о термомодернизации и энергообеспечения объекта, а также обустройство территории.

По единогласному решению жюри, победителем конкурса стала команда львовских архитекторов - Проектная мастерская Беляевых. Второе место занял киевский проект.

Так будет выглядеть обновленный центр (фото: визуализация победившего проекта)

"Проект-победитель предлагает наиболее тактичное и деликатное развитие ценного медицинского комплекса в Брюховичах. При этом архитекторы глубоко изучили и применили опыт строительства ведущих реабилитационных заведений мира. Надстраивая и пристраивая отдельные объемы здания, удалось коренным образом трансформировать технологию существующей структуры, рационализовав все сочетания и убрав коллизии", - заявил глава жюри конкурса, главный архитектор Львова Антон Коломейцев.

Также отмечается, что с урбанистической точки зрения полностью сохранится рекреационная зона с юга и функциональная ось доступа с севера.

Так будет выглядеть обновленный центр (фото: визуализация победившего проекта)

"В проекте сочетается экологичность с технологичностью, уют с медицинской функциональностью. А архитектурный палимпсест разных эпох приобретает черты вневременности", - добавляет архитектор.

Решение о реконструкции помещения отделения по ул. Ивасюка, 74 в Брюховичах приняли еще летом 2021 года.

Так будет выглядеть обновленный центр (фото: визуализация победившего проекта)