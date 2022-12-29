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Под Львовом построят огромное стрельбище. Уже есть первые фото проекта

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Львов, Четверг 29 декабря 2022 20:49
Под Львовом построят огромное стрельбище. Уже есть первые фото проекта Как будет выглядеть стрельбище во Львове (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Под Львовом планируют построить большое стрельбище с лазертагом и стрелковыми галереями. На территории обустроят магазины оружия, трибуны, профилактории и кафе.

Визуализацией проекта поделились в Facebook на странице "Львов.Городостроительство".

Как будет выглядеть стрельбище под Львовом

Во Львове на Всеукраинском архитектурном конкурсе определили победителя на лучший проект стрелкового тира и стрельбища в Великих Грибовичах, что в 11 километрах от областного центра.

В конкурсе принимали участие архитекторы из Киева и Львова. Лучшим стал проект львовской компании Soluk Architects. Победители получат 180 тысяч гривен.

В проекте предусмотрено 12 типов стрельб, лазертаг, галереи, а также автостоянка.

Под Львовом построят огромное стрельбище. Уже есть первые фото проекта

Как будет выглядеть новое стрельбище (фото: Soluk Architects)

"Проект был сложный в техническом плане, ведь предусматривает более десятка видов стрельбищ. Много разнообразных типов дистанций, в том числе на 100, 300, 600 метров. Закрыты и открыты зоны стрельб. Лазертаг, лучное поле, зоны для стрельбы из пистолета для разных калибров. В крупнохозяйственном бытовом здании будут кафе, магазины оружия, трибуны, профилактории, стрелковые галереи и т.д. Отведено место для большой автостоянки на 250 мест", - говорится в сообщении.

Под Львовом построят огромное стрельбище. Уже есть первые фото проектаКак будет выглядеть новое стрельбище (фото: Soluk Architects)

Также отмечают, что, несмотря на насыщенность объектов, команда архитекторов предусмотрела минимальное количество земельных работ, чтобы не слишком вмешиваться в местный ландшафт.

Согласно проекту на стрельбище предусматривают использование альтернативной энергетики, что для нынешних реалий очень актуально.

Под Львовом построят огромное стрельбище. Уже есть первые фото проектаКак будет выглядеть новое стрельбище (фото: Soluk Architects)

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город планирует активно поддерживать и развивать стрелковые виды спорта.

Под Львовом построят огромное стрельбище. Уже есть первые фото проектаКак будет выглядеть новое стрельбище (фото: Soluk Architects)

Недавно мы рассказывали о том, что под Киевом планируют возвести ТЦ на месте советских недостроев.

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Львов