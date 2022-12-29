Под Львовом построят огромное стрельбище. Уже есть первые фото проекта

Под Львовом планируют построить большое стрельбище с лазертагом и стрелковыми галереями. На территории обустроят магазины оружия, трибуны, профилактории и кафе.

Как будет выглядеть стрельбище под Львовом

Во Львове на Всеукраинском архитектурном конкурсе определили победителя на лучший проект стрелкового тира и стрельбища в Великих Грибовичах, что в 11 километрах от областного центра.

В конкурсе принимали участие архитекторы из Киева и Львова. Лучшим стал проект львовской компании Soluk Architects. Победители получат 180 тысяч гривен.

В проекте предусмотрено 12 типов стрельб, лазертаг, галереи, а также автостоянка.

Как будет выглядеть новое стрельбище (фото: Soluk Architects)

"Проект был сложный в техническом плане, ведь предусматривает более десятка видов стрельбищ. Много разнообразных типов дистанций, в том числе на 100, 300, 600 метров. Закрыты и открыты зоны стрельб. Лазертаг, лучное поле, зоны для стрельбы из пистолета для разных калибров. В крупнохозяйственном бытовом здании будут кафе, магазины оружия, трибуны, профилактории, стрелковые галереи и т.д. Отведено место для большой автостоянки на 250 мест", - говорится в сообщении.

Как будет выглядеть новое стрельбище (фото: Soluk Architects)

Также отмечают, что, несмотря на насыщенность объектов, команда архитекторов предусмотрела минимальное количество земельных работ, чтобы не слишком вмешиваться в местный ландшафт.

Согласно проекту на стрельбище предусматривают использование альтернативной энергетики, что для нынешних реалий очень актуально.

Как будет выглядеть новое стрельбище (фото: Soluk Architects)

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город планирует активно поддерживать и развивать стрелковые виды спорта.

Как будет выглядеть новое стрельбище (фото: Soluk Architects)