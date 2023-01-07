Як виглядатиме оновлений реабілітаційний центр під Львовом. Перші фото

Львівські архітектори представили проєкт оновленого реабілітаційного центру у Брюховичах. Він передбачає реконструкцію уже наявної будівлі, але при цьому збережеться рекреаційна зона. Центр призначений для реабілітації людей після коронавірусу.

Про це повідомляє портал Львівської міської ради.

Що відомо про проєкт

Найкращий проєкт обрали журі Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу. Учасники пропонували рішення щодо реконструкції уже наявної будівлі, архітектурний образ якої має особливий характер в ансамблі з історичною віллою.

При оцінюванні проєкту важливим було загальне образне вирішення та технологічно-планувальна організація реабілітаційного центру, рішення щодо термомодернізації та енергозабезпечення обʼєкта, а також облаштування благоустрою території.

За одноголосним рішенням журі, переможцем конкурсу стала команда львівських архітекторів - Проєктна майстерня Бєляєвих. Друге місце посів київський проєкт.

Так виглядатиме оновлений центр (фото: візуалізація проєкту-переможця)

"Проєкт-переможець пропонує найбільш тактовний і делікатний розвиток цінного медичного комплексу в Брюховичах. При цьому архітектори глибоко вивчили і застосували досвід будівництва провідних реабілітаційних закладів світу. Надбудовуючи і прибудовуючи окремі об‘єми будівлі, вдалось у докорінний спосіб трансформувати технологію наявної структури, раціоналізувавши всі сполучення та прибравши колізії", - заявив голова журі конкурсу, головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Також зазначається, що з урбаністичної точки зору, повністю збережеться рекреаційна зона з півдня і функціональна вісь доступу з півночі.

Так виглядатиме оновлений центр (фото: візуалізація проєкту-переможця)

"У проєкті поєднано екологічність з технологічністю, затишок з медичною функціональністю. А архітектурний палімпсест різних епох набуває рис позачасовості", - додає архітектор.

Рішення про реконструкцію приміщення відділення на вул. Івасюка, 74 у смт Брюховичі прийняли ще влітку 2021 року.

Так виглядатиме оновлений центр (фото: візуалізація проєкту-переможця)