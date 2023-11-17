Как выглядит внутри самый большой двухмоторный самолет Boeing BBJ: просто королевские хоромы

Компания Lufthansa Technik создала дизайн салона для нового самолета Boeing BBJ 777-9. Это частный реактивный широкофюзеляжный самолет с огромной кабиной и способностью находиться в воздухе в течение 22 часов.

Как выглядят эти королевские хоромы на борту самолета, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN.

Общая площадь салона этого самолета составляет 343 квадратных метра. Цена самолета - свыше полумиллиарда долларов. По словам представителей компании, концепция ориентирована на клиентов из королевских семей на Ближнем Востоке.

"Это сочетание ближневосточного стиля и очень современного элегантного дизайна. Это сочетание старого и нового мира, и этот регион славится этим - он ценит традиции прошлого, но также уверен в будущем", - рассказал Хасам Гасим, директор по продажам Lufthansa Technik.

Из других особенностей - зона "работы и равновесия" рядом со спальней и ванной комнатой, оснащенную вращающимися и выдвижными сидениями, которые пассажиры могут использовать вокруг больших столов, но также могут поворачиваться и перемещаться к диванам в стороне для разговоров и встреч.

В комнате есть трапециевидные стенные ниши, которые можно использовать в качестве витрин или экспонатов, а затем закрыть, чтобы они стали невидимыми внутри конструкции стены.

Роскошный салон самолета Boeing BBJ 777-9 (фото: Lufthansa Technik)

Большая обеденная зона функционирует как "меджлис" - традиционный ближневосточный зал для собраний и встреч и предлагает 11 отдельных сидений и мониторы, которые убираются в стол.

Роскошный салон самолета Boeing BBJ 777-9 (фото: Lufthansa Technik)

Во второй половине салона расположены шесть люксов для гостей или делегации, а в представительской зоне предусмотрены 32 дополнительных места, эквивалентных креслам бизнес-класса. В задней части фюзеляжа еще есть место для Entourage Area, похожего на салон премиум-эконома.

Роскошный салон самолета Boeing BBJ 777-9 (фото: Lufthansa Technik)

Пока это всего лишь дизайн и в эксплуатацию первый такой самолет поступит только в 2025 году. Компания станет одной из первых, использующих этот тип самолета. Ранее было разработано уже около 150 самолетов Boeing BBJ различных моделей, но из-за соглашений о конфиденциальности показать дизайн публично было невозможно.