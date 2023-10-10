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Как выглядит Ребекка Лоос, с которой Дэвид Бекхэм изменял Виктории

Дэвид Бекхэм (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Знаменитые супруги Бекхэм вместе уже 24 года. Для многих эта пара является примером для подражания. Они воспитывают четырех детей, а их любовь становится еще сильнее. Но не все так сказочно, как кажется. За всей этой идиллией скрывается несколько проблем, одна из которых связана с Ребеккой Лоос, бывшей личной помощницей Дэвида.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сейчас выглядит и чем занимается вероятная любовница экс-футболиста.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Ребекки Лоос, Sky News, Daily Mail.

Что известно о предполагаемом романе спортсмена с Ребеккой Лоос

В недавно выпущенном документальном фильме "Бекхэм" Виктория впервые озвучила свои мысли по поводу обсуждаемого романа ее мужа с его бывшей личной ассистенткой Ребеккой Лоос, который, как утверждается, имел место в 2004 году и был предметом обсуждения в обществе.

Ребекка Лоос и супруги Бекхэм (фото: коллаж Styler)

После высказываний Виктории Ребекка снова оказалась под пристальным вниманием СМИ и вызвала обсуждение в обществе.

Ребекка Лоос (фото: instagram.com/rebeccaloosofficial)

Один из таблоидов, Daily Mail, опубликовал материал, посвященный Ребекке, и напомнил об интервью, которое она дала Sky News несколько лет назад, в котором утверждалась информация о том, что она "имела близкие отношения с Дэвидом по меньшей мере четыре раза" во времена, когда она работала в Испании как личная ассистентка Бекхэма, когда он играл за "Реал Мадрид".

"Мы все были в компании знакомых на ужине, немного выпили и расслабились, мы флиртовали, и я получала от него некоторые намеки, но я продолжала говорить себе: "Нет, ты ему не нравишься". Я всегда говорила себе: "Не рискуй своей работой". Я знала, что это будет огромный риск, если я свяжусь с этим человеком... В тот вечер мы просто по-настоящему поладили. Между нами установилась связь. Люди заметили это", - рассказала Лоос о начале их отношений.

Как сейчас живет бывшая любовница Бекхэма

Сегодня Ребекка Лоос, теперь уже преподаватель йоги и медитации, проживает в Норвегии со своей семьей.

Ребекка Лоос (фото: instagram.com/rebeccaloosofficial)

Она вышла замуж за врача по имени Свен, которого встретила в 2008 году, когда оба принимали участие в реалити-шоу, где Свен работал в роли медика.

В 2012 году пара поженилась и переехала в норвежский горнолыжный поселок Хемседал.

Ребекка Лоос с мужем (фото: instagram.com/rebeccaloosofficial)

В их семье двое сыновей - 13-летний Магнус и 10-летний Лиам.

Ребекка Лоос с детьми (фото: instagram.com/rebeccaloosofficial)

Недавно мы рассказывали, что Бекхэм поймал свою жену во лжи во время интервью о бедном детстве.

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Виктория Бекхэм