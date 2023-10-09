Дэвид и Бруклин Бекхэмы простых в жены не берут: какое состояние до замужества имели их избранницы
Дэвид Бекхэм и его сын Бруклин выбрали не совсем простых женщин в качестве жен. Конечно, это браки не по расчету, но и Виктория, и Никола не являются уроженками слишком простых семей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какое состояние имели жены Дэвида и Бруклина Бекхэмов до замужества.
При подготовке материала были использованы источники: документальный сериал "Бекхэм" от Netflix и Википедия.
Какое состояние имела жена Бруклина Бекхэма до замужества Никола Пельц
Никола Пельц - известная актриса и дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельца. Девушка никогда не нуждалась в богатом мужчине, ведь у ее отца есть все.
Никола спокойно отдыхает в семейных домах, на виллах и яхтах. Следовательно, в ее планах не было найти богача. Но судьба решила иначе, когда свела Пельц с Бруклином Бекхэмом, который является сыном известной и очень богатой семьи.
Какое состояние до замужества имела Никола Пельц (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)
Пара познакомилась еще в 2017, однако общение они начали только в 2019, тогда и влюбились друг в друга. И только в апреле 2022 года Бруклин и Никола смогли сыграть роскошную свадьбу на берегу океана в имении отца Пельц в Палм-Бич.
Никола - девушка из непростой семьи и имеет хорошую поддержку в качестве своего отца миллиардера, который всегда готов помочь дочери. Выходит, Бруклин женился на миллиардерше.
Какое состояние до замужества имела Никола Пельц (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)
Какое состояние имела Виктория Бекхэм до замужества
В отличие от своей невестки, Виктория долго не хотела признавать, что и ее семья не совсем проста. Об этом женщина Дэвида впервые заявила в одном из интервью, когда размышляла о том, что ее родители и родители ее мужа были простыми и очень трудолюбивыми.
Какое состояние имела Виктория Бекхэм до замужества (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Однако сам Дэвид не смог смолчать и заставил Викторию признаться, на какой машине в 80-е годы ездил отец его жены. Как оказалось, это был дорогой во все времена Rolls-Royce.
Выходит, что и сама Виктория Бекхэм не родилась в простой семье, где ничего не было, хотя и очень не хотела в этом признаваться на камеру и разрушать собственный образ.
Какое состояние имела Виктория Бекхэм до замужества (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Раньше мы рассказывали о том, что Бекхэм поймал свою жену во лжи во время интервью о бедном детстве.
А также писали о том, что Виктория Бекхэм рассказала о предположительном романе Дэвида, который едва не положил конец их браку.