Дэвид и Бруклин Бекхэмы простых в жены не берут: какое состояние до замужества имели их избранницы

Дэвид Бекхэм и его сын Бруклин выбрали не совсем простых женщин в качестве жен. Конечно, это браки не по расчету, но и Виктория, и Никола не являются уроженками слишком простых семей.

Какое состояние имела жена Бруклина Бекхэма до замужества Никола Пельц

Никола Пельц - известная актриса и дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельца. Девушка никогда не нуждалась в богатом мужчине, ведь у ее отца есть все.

Никола спокойно отдыхает в семейных домах, на виллах и яхтах. Следовательно, в ее планах не было найти богача. Но судьба решила иначе, когда свела Пельц с Бруклином Бекхэмом, который является сыном известной и очень богатой семьи.

Какое состояние до замужества имела Никола Пельц (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

Пара познакомилась еще в 2017, однако общение они начали только в 2019, тогда и влюбились друг в друга. И только в апреле 2022 года Бруклин и Никола смогли сыграть роскошную свадьбу на берегу океана в имении отца Пельц в Палм-Бич.

Никола - девушка из непростой семьи и имеет хорошую поддержку в качестве своего отца миллиардера, который всегда готов помочь дочери. Выходит, Бруклин женился на миллиардерше.

Какое состояние до замужества имела Никола Пельц (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

Какое состояние имела Виктория Бекхэм до замужества

В отличие от своей невестки, Виктория долго не хотела признавать, что и ее семья не совсем проста. Об этом женщина Дэвида впервые заявила в одном из интервью, когда размышляла о том, что ее родители и родители ее мужа были простыми и очень трудолюбивыми.

Какое состояние имела Виктория Бекхэм до замужества (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Однако сам Дэвид не смог смолчать и заставил Викторию признаться, на какой машине в 80-е годы ездил отец его жены. Как оказалось, это был дорогой во все времена Rolls-Royce.

Выходит, что и сама Виктория Бекхэм не родилась в простой семье, где ничего не было, хотя и очень не хотела в этом признаваться на камеру и разрушать собственный образ.

Какое состояние имела Виктория Бекхэм до замужества (фото: instagram.com/victoriabeckham)