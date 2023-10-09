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Дэвид и Бруклин Бекхэмы простых в жены не берут: какое состояние до замужества имели их избранницы

Понедельник 09 октября 2023 19:07
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Дэвид и Бруклин Бекхэмы простых в жены не берут: какое состояние до замужества имели их избранницы Какое состояние имели жены Дэвида и Бруклина Бекхэмов до замужества (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

Дэвид Бекхэм и его сын Бруклин выбрали не совсем простых женщин в качестве жен. Конечно, это браки не по расчету, но и Виктория, и Никола не являются уроженками слишком простых семей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какое состояние имели жены Дэвида и Бруклина Бекхэмов до замужества.

При подготовке материала были использованы источники: документальный сериал "Бекхэм" от Netflix и Википедия.

Какое состояние имела жена Бруклина Бекхэма до замужества Никола Пельц

Никола Пельц - известная актриса и дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельца. Девушка никогда не нуждалась в богатом мужчине, ведь у ее отца есть все.

Никола спокойно отдыхает в семейных домах, на виллах и яхтах. Следовательно, в ее планах не было найти богача. Но судьба решила иначе, когда свела Пельц с Бруклином Бекхэмом, который является сыном известной и очень богатой семьи.

Дэвид и Бруклин Бекхэмы простых в жены не берут: какое состояние до замужества имели их избранницы

Какое состояние до замужества имела Никола Пельц (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

Пара познакомилась еще в 2017, однако общение они начали только в 2019, тогда и влюбились друг в друга. И только в апреле 2022 года Бруклин и Никола смогли сыграть роскошную свадьбу на берегу океана в имении отца Пельц в Палм-Бич.

Никола - девушка из непростой семьи и имеет хорошую поддержку в качестве своего отца миллиардера, который всегда готов помочь дочери. Выходит, Бруклин женился на миллиардерше.

Дэвид и Бруклин Бекхэмы простых в жены не берут: какое состояние до замужества имели их избранницы

Какое состояние до замужества имела Никола Пельц (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

Какое состояние имела Виктория Бекхэм до замужества

В отличие от своей невестки, Виктория долго не хотела признавать, что и ее семья не совсем проста. Об этом женщина Дэвида впервые заявила в одном из интервью, когда размышляла о том, что ее родители и родители ее мужа были простыми и очень трудолюбивыми.

Дэвид и Бруклин Бекхэмы простых в жены не берут: какое состояние до замужества имели их избранницы

Какое состояние имела Виктория Бекхэм до замужества (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Однако сам Дэвид не смог смолчать и заставил Викторию признаться, на какой машине в 80-е годы ездил отец его жены. Как оказалось, это был дорогой во все времена Rolls-Royce.

Выходит, что и сама Виктория Бекхэм не родилась в простой семье, где ничего не было, хотя и очень не хотела в этом признаваться на камеру и разрушать собственный образ.

Дэвид и Бруклин Бекхэмы простых в жены не берут: какое состояние до замужества имели их избранницы

Какое состояние имела Виктория Бекхэм до замужества (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Раньше мы рассказывали о том, что Бекхэм поймал свою жену во лжи во время интервью о бедном детстве.

А также писали о том, что Виктория Бекхэм рассказала о предположительном романе Дэвида, который едва не положил конец их браку.

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Виктория Бекхэм звезды шоу-бизнеса