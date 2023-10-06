Бекхэм поймал свою жену на лжи во время интервью о бедном детстве. Виктории пришлось оправдываться
Звездные супруги Бекхмем любят друг друга подкалывать на публике, и за этим их поклонники просто обожают наблюдать. Так, Дэвид игриво призвал супругу Викторию говорить правду, пока она рассказывала собеседнику историю своего рождения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на документальный сериал "Бекхэм" от Netflix.
Бекхэм разоблачил жену на обмане о простом происхождении
В одном из своих недавних интервью Виктория Бекхэм размышляла о своем непростом детстве.
Так, модель начала говорить, что она и ее муж выросли в семьях, которые очень много работали, и что они, по ее словам, из рабочего класса.
Виктория рассказывает о своем детстве (фото: скриншот из Netflix)
Однако Дэвид, находившийся в соседней комнате, не мог пройти мимо этой реплики.
Он заглянул из-за двери и настоял, чтобы Виктория рассказала всю правду.
Дэвид Бекхэм (фото: скриншот из Netflix)
"Будь честной!" - сказал Бекхэм, требуя ответа от своей жены.
Но Виктория продолжила утверждать, что в ее словах нет лжи.
"На какой машине папа возил тебя в школу?", - спросил спортсмен любимую.
Модель начала уклоняться от ответа, рассказывая о том, что ее отец занимался разными вещами.
Тогда экс-футболист снова попросил жену дать честный ответ.
Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Виктория почувствовала, что он не так прост, как кажется, и ответила: "Это непростой ответ".
В конце концов красавица призналась:
"Окей. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce".
Напомним, недавно Виктория Бекхэм рассказала о вероятном романе Дэвида, который едва не положил конец их браку.
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