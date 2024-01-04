ua en ru
Чт, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как выглядит один из новогодних образов Тины Кароль за 30 тысяч гривен

Четверг 04 января 2024 18:36
UA EN RU
Как выглядит один из новогодних образов Тины Кароль за 30 тысяч гривен Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Тина Кароль неоднократно удивляла поклонников своими образами, особенно за последнее время. Но кроме самих луков, артистка удивляет еще и ценами на свои наряды.

О цене одного из новогодних образов поп-дивы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram поклонницы Кароль.

Тина Кароль показала новогодний наряд за 30 тысяч гривен

Певица за последние 2 года почти полностью изменила свой стиль, поскольку изменилась и снаружи. Нельзя не заметить, насколько артистка похудела и преобразилась. Поэтому все ее луга стали более современными, откровенными и помогают певице демонстрировать свою замечательную фигуру.

Для одного из новогодних образов 2024 года Кароль выбрала достаточно дорогие вещи, которые объединила в одном модном образе и поразила своим великолепным вкусом.

Как выглядит один из новогодних образов Тины Кароль за 30 тысяч гривенКак выглядит один из новогодних образов Тины Кароль за 30 тысяч гривен

Тина Кароль в дорогом новогоднем образе (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина показала яркие фото на фоне наряженной праздничной елки и выбрала для этого красный пиджак, топ-корсет такого же цвета и джинсы прямого кроя со стрелками темно-синего цвета.

Самыми дешёвыми в образе певицы оказались джинсы от украинского производителя One By One, стоимостью 2 тысячи 690 гривен.

Красный и обольстительный топ-корсет от бренда Balykina в форме сердца обошелся Кароль в 13 тысяч 300 гривен.

А вот самым дорогим оказался двубортный пиджак с квадратным силуэтом, золотыми пуговицами, круглым вырезом и четкими линиями - стоит 14 тысяч 200 гривен.

Общая сумма такого яркого и стильного образа - 30 тысяч 200 гривен. На самом деле недешево. Но однажды в мини-интервью Николаса Кармы говорила, что все брендовые вещи за последние 2 года - это бартер с производителями, или концертные вещи, а вот сама она уже давно не покупала себе дорогих элементов гардероба.

Но это не мешает певице выглядеть стильно и демонстрировать свою замечательную подтянутую фигуру и показать, что она одевается по последним модным тенденциям.

Как выглядит один из новогодних образов Тины Кароль за 30 тысяч гривенКак выглядит один из новогодних образов Тины Кароль за 30 тысяч гривенКак выглядит один из новогодних образов Тины Кароль за 30 тысяч гривен

Стоимость новогоднего образа Тины Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Ранее мы рассказывали о том, что секрет укладки Тины Кароль раскрыт.

Также читайте наш материал о том, что Тина Кароль в новой фотосессии зажгла стройные ножки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль тренди