Як виглядає один з новорічних образів Тіни Кароль за 30 тисяч гривень

Тіна Кароль показала новорічне вбрання за 30 тисяч гривень

Співачка за останні 2 роки майже повністю змінила свій стиль, оскільки змінилась і зовні. Неможливо не помітити, наскільки артистка схудла та преобразилась. Тому всі її луки стали більш сучасними, відвертими та допомагають співачці демонструвати свою чудову фігуру.

Для одного з новорічних образів 2024 Кароль обрала достатньо дорогі речі, які поєднала в одному модному образі та вразила своїм чудовим смаком.

Тіна Кароль у дорогому новорічному образі (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна показала яскраві фото на фоні нарядженої святкової ялинки і обрала для цього червоний твідовий піджак, топ-корсет такого ж кольору та джинси прямого крою зі стрілками темно-синього кольору.

Найдешевшими в образі співачки виявилися джинси від українського виробника One By One, вартістю 2 тисячі 690 гривень.

Червоний та звабливий топ-корсет від бренду Balykina у формі серця обійшовся Кароль у 13 тисяч 300 гривень.

А ось найдорожчим виявився двобортний піджак з квадратним силуетом, золотими ґудзик, круглим вирізом та чіткими лініями - вартує 14 тисяч 200 гривень.

Загальна сума такого яскравого та стильного образу - 30 тисяч 200 гривень. Насправді недешево. Але якось в міні-інтерв’ю Ніколаса Карми казала, що всі брендові речі за останні 2 роки - це бартер з виробниками, або концертні речі, а ось сама вона вже давно не купувала собі дорогих елементів гардероба.

Але це жодним чином не заважає співачці виглядати стильно та демонструвати свою чудову підтягнуту фігуру та показати, що вона одягається за останніми модними тенденціями.

Вартість новорічного образу Тіни Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)