Доказано наукой! 8 животных, которые лучше всего снимают стресс

Домашние животные могут быть отличными помощниками в борьбе со стрессом. Они обеспечивают эмоциональную поддержку и радость, помогая расслабиться и восстановить внутреннее спокойствие.

Кошки

Кошка может быть отличным любимцем, если вы ищете способ снять стресс. Ее игривый и ласковый характер помогает расслабиться и отвлечься от повседневных проблем. Кошки легко ухаживать и они не требуют много внимания. Они хорошо подходят для жизни в квартире и на улице.

Кроме того, кошки могут быть отличными компаньонами, которые помогут вам снять напряжение после тяжелого дня. Их мурлыканье и теплое присутствие создают атмосферу уюта, которая помогает избавиться от стресса и улучшить настроение.

Кролики

Кролики могут быть отличными любимцами для снятия стресса. Они мягкие, пушистые и тихие, что делает их приятными на ощупь и общение. Кролики хорошо подходят как для домашнего содержания, так и для жизни на улице.

Уход за кроликами прост: нужна только клетка и миска для еды. Они не нуждаются в больших затратах и сложном обслуживании. Кролики могут стать спокойным другом, помогая снизить уровень стресса.

Хотя кролики могут оставлять следы пищи и быть чуть-чуть грязными, их ласковые манеры помогут вам почувствовать уют. Они способны принести много радости и стать отличным дополнением к вашей жизни.

Собаки

Собаки могут значительно снизить стресс и тревогу благодаря своей ласковой и успокаивающей природе. Они придают ощущение безопасности и поддержки, что помогает отвлечься от негативных мыслей и доставить радость.

Однако уход за собакой нуждается в усилиях: обучение, стрижка когтей и регулярный ветеринарный осмотр. Некоторые породы требуют больше физических упражнений и внимания, поэтому следует выбирать собаку в соответствии с вашим образом жизни.

Собаки также могут испытывать ваши эмоции, потому важно быть спокойным и положительным. Доброжелательный характер, верность и способность оказывать эмоциональную поддержку делают собак идеальными компаньонами для понижения стресса.

Полы

Полы могут стать отличными домашними любимцами благодаря своей разумности, общительности и дружелюбию. Они превосходят других маленьких грызунов, таких как хомяки, мыши или морские свинки по нескольким причинам.

В отличие от некоторых мелких животных, которые могут кусаться, полы обычно не агрессивны. Они легко поддаются обучению и могут стать преданными компаньонами. Полы не имеют сильного запаха и за ними легко ухаживать, также они не нуждаются в многом месте. Лучше держать сразу две полы одного пола, поскольку они могут быть одинокими без компании.

Среди мелких животных полы являются одним из лучших вариантов для тех, кто хочет умного и ласкового любимца.

Хорьки

Хорьки – это веселые и необычные домашние любимцы, которые отлично подходят для детей, если вы готовы мириться с их характерным запахом.

Эти животные напоминают котят: они много прыгают и обожают играть. Хорька даже можно научить пользоваться лотком. Они не против, когда их берут на руки, и часто хорошо ладят с другими животными. Часто люди держат несколько хорьков вместе, поскольку они любят быть в компании. Удерживать хорьков можно без клетки, или она должна быть достаточно большой.

Они живут до 10 лет и хорошо учатся разным. Обратит внимание, что хорьки любят туннели, платформы и гамаки.

Рыбы

Хотя рыбы не обеспечивают физический контакт, но наблюдения за ними могут успокаиваться.

Аквариумы бывают разных размеров, что позволяет подобрать подходящий вариант для вашего дома. Рыбы нуждаются в малом уходе и не требуют постоянного внимания, что делает их идеальными для занятых людей. Однако перед тем, как приобрести рыб, полезно узнать о разных видах и их потребностях.

Рыбы легко вписываются в любую среду и не создают проблем, когда вы в отпуске или на работе. Также помните, что аквариум нужно время от времени чистить.

Морские свинки

Морские свинки – маленькие, пушистые и милые животные, которые отлично подходят для уменьшения тревоги. Они дружелюбны, ласковы и любят внимание.

Лучше заводить сразу пару, ведь они социальны и могут быть достаточно шумными. Они активны большую часть дня и любят исследовать окружающую среду. Питаются сеном, специальным кормом и овощами. Важно следить за рационом морских свинок, они ведь не могут самостоятельно производить витамин С.

Игуаны

Игуаны не являются лучшими животными для снятия стресса, но для ищущих экзотического любимца они могут стать идеальным выбором. Это интересные рептилии, которые могут привязаться к своему хозяину, хотя поначалу могут быть агрессивными и испуганными.

Также следует внимательно следить за освещением, влажностью, температурой и рационом игуаны. Они могут иметь проблемы с паразитами и нуждаются в источнике кальция. И хотя они могут быть интересны и уникальны домашние питомцы, уход за ними требует усилий и подойдет не всем.