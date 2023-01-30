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Комнаты по 5 тысяч: как выглядит самое дорогое студенческое общежитие Украины (видео)

Как выглядит самое дорогое общежитие Украины (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Самое дорогое общежитие Украины студентам предлагает Национальный университет "Острожская академия". Там жилье повышенного комфорта стоит более 3 тысяч гривен с человека за трехместную комнату, также есть варианты более 5 тысяч за комнату-студию с кухней.

Как выглядит самое дорогое общежитие Украины, показал телеведущий Александр Педан в образовательном тревеле "УниверСheck 2. Профессии".

Как выглядит самое дорогое общежитие Украины

"Острожскую академию" называют еще украинским Кембриджем из-за научного подхода к обучению. ВУЗ является старейшим в Восточной Европе и находится в одноименном городе Острог.

Именно сюда приехал Педан и вместе с дочерью устроил экскурсию по "Острожской академии" для зрителей "УниверСheck 2. Профессии".

В частности, звезды узнали инсайты от студентов об обучении и рассматривают популярные в вузе специальности: "Национальная безопасность" и "Политология".

"Мы пытались узнать, какие недостатки у "Острожской академии", но студенты в один голос заявляли, что они отсутствуют. Хотя один, нам кажется, мы все же нашли - это высокая цена на общежитие", - говорит ведущий.

Вот так выглядят комнаты общежития от "Острожской академии" (скриншот)

Также Александру показали общежитие повышенного комфорта, в котором трехместная комната с удобствами стоит 3060 гривен в месяц с человека. А комната-студия с кухней - 5400 грн.

При этом, учитывая стоимость обучения в "Острожской академии" от 23 до 29 тысяч гривен в год, цена проживания в общежитии достаточно высока. Но по словам студентов, сейчас общежития работают больше, как хостелы.

И живут они там по очереди: сначала заезжают и месяц учатся оффлайн одни, потом едут домой, где учатся онлайн, а на смену приезжают другие.

"Также нам объяснили, что есть общежития с демократическими ценами, - от 700 грн в месяц, но туда попасть мы не смогли. И какие там условия - не знаем", - говорит Педан.

Раньше мы рассказывали л том, сколько денег нужно откладывать в Польше, чтобы купить квартиру.

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