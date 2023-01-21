Сколько нужно откладывать в Польше, чтобы купить квартиру: цены на жилье

В Польше жителю со средней зарплатой нужно 7 лет, чтобы купить квартиру на 50 квадратных метров. На фоне других европейских стран это недолго.

При этом придется отложить 80 ежемесячных заработков, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на in-poland.com.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить среднее жилье

Отмечается, что при средней зарплате в 2022 году в 6300 злотых (1340 евро) придется отложить полностью 80 зарплат, чтобы купить квартиру на 50 кв. м. На это уйдет почти 7 лет. В общей сложности цена будет более 107 тысяч евро.

При этом в других странах Европы приобрести свое жилье сложнее – например, в Чехии такая по метражу квартира "потянет" на 120 зарплат, а в Словакии – 140.

Согласно исследованию портала GetHome.pl, проще всего обзавестись своими стенами в Дании – за 40 зарплат, и в Ирландии – за 50. Средняя доступность жилья по отношению к зарплатам в Испании (65), Италии (85), Германии (90), Франции (95).

Фото: Квартиру на 50 метров можно купить за 80 средних зарплат (unsplash.com/elcarito)

Согласно данным банка PKO, у поляков возникла проблема с поиском доступного жилья – подорожали и квартиры, и кредиты.

При этом проблему может решить новая госпрограмма "Первая квартира" с кредитом под 2%, которая начнет работать с середины 2023 года. По этой программе первые 10 лет государство будет покрывать разницу с заниженной кредитной ставкой. Получить кредит смогут жители до 45 лет.

Фото: Жилье в Гданьске (unsplash.com/maciej-drazkiewicz)

Сколько стоят квартиры в городах Польши

В новом отчете Нацбанка Польши говорится, что жилье подорожало в большинстве городов на первичном и вторичном рынке. На вторичном рынке цены росли не так быстро, а в некоторых городах даже на несколько процентов подешевели летом: в Познани, Катовице, Люблине и Щецине.

Самые дорогие новые квартиры в 2022 году были в таких городах, за кв. м:

Варшава – 12742 злотых;

Гдыня – 11908 злотых;

Краков – 11699 злотых;

Гданськ – 11599 злотых;

Щецин – 10 951 злотый;

Вроцлав – 10520 злотых;

Познань – 9804 злотых;

Катовице – 9229 злотых;

Люблин – 8815 злотых;

Лодзь – 8475 злотых;

Фото: Дом в Катовице (unsplash.com/pawel-czerwinski)

При этом на вторичном рынке в топ-5 самых дорогих городов по стоимости квадратных метров вошли: Варшава (11866 злотых); Краков (11037 злотых), Гданьск (10880 злотых); Вроцлав (10178 злотых), Познань (8050 злотых).

Напомним, мы писали, cколько украинцы потратили в магазинах Польши в 2022 году.