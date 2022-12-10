Как изменились цены на аренду жилья во время войны: где сейчас дешевле снять квартиру

Рынок аренды жилья в 2022 году изменился совершенно. И если в прошлом году самые высокие цены были в Киеве и области, то сейчас абсолютными лидерами стали западные области, особенно Закарпатье.

Как изменились цены на аренду жилья и сколько сейчас стоит арендовать квартиру или дом - читайте в материале ниже.

Как изменился рынок аренды

Весной самыми популярными областями стали западные, так как там было относительно спокойнее. Спрос порождает предложение, поэтому цены на квартиры и частные дома взлетели моментально. И в середине марта убитую "однушку" во Львове можно было снять по цене двухкомнатной квартиры в новом доме и с евроремонтом.

Людям, которые массово выезжали из Харькова, Киева и Одессы было не до торгов, поэтому соглашались на новые цены. Небольшой спад начался только к середине весны, когда оккупантов прогнали из Киевской и Черниговской областей.

В центральной части страны, на севере или в южной части арендовать квартиру можно было фактически за половину от той цены, которая была до января 2022года.

С августа рынок аренды снова начал оживать - люди возвращались из-за границы и западных областей домой, к началу учебного года. Также в центральные области начали перебираться жители южных и восточных областей.

Осенью началась новая волна миграции - из-за массовых ракетных обстрелов. В цене сразу упали квартиры на верхних этажах, полностью на электричестве (без газа), а также те, которые находятся возле объектов критической инфраструктуры и военных объектов.

Кроме того, украинцы накануне холодов начали активно интересоваться частными домами - как в черте крупных городов, так и в сельской местности.

Дороже всего - на Закарпатье

Как менялись цены на аренду жилья в период с февраля по октябрь 2022 года, показали в инфографике "Слово и Дело".

Цены на аренду однокомнатных квартир в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Львовской областях выросли фактически в два раза. И это согласно данным Госслужбы статистики.

В реальности - цены поднялись в 2 раза, а местами и даже в три раза. Бюджетного жилья практически нет и найти в аренду квартиру в любом из городов на западе страны - очень серьезная проблема.

Небольшой рост цен зафиксирован в Запорожской, Ровенской, Житомирской, Херсонской и Черниговской областях. И это регионы считаются менее безопасными из-за близости военных действий.

Упали цены на аренду в Николаевской, Киевской, Одесской, Харьковской областях, а также в Киеве - из-за постоянной угрозы обстрелов.

По состоянию на ноябрь-декабрь 2022 года самый большой спрос на небольшие домики - во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Цена за месяц домика из двух комнат, кухни и небольшого сада - стартует от 15 тысяч гривен. Если в доме есть газ, вода, удобства и рядом развита инфраструктура и транспорт - цена сразу поднимается до 18-20 тысяч гривен в месяц.

В центральных областях стоимость аренды такого домика немного ниже - от 10 до 15 тысяч гривен в месяц. Однако и предложений домов намного меньше.

А что с посуточной арендой на праздники?

Как поделились со Styler аналитики OLX, спрос на квартиры вырос, а цены на посуточную аренду домика в Карпатах не изменились.

Количество свободного жилья на рынке, которое предлагается в аренду посуточно - выросло. Появилось больше хостелов и комнат - почти на 20% больше, чем в конце 2021 года. Что, впрочем, не удивительно и дело не только в праздниках - украинцы сейчас больше перемещаются внутри страны и места для ночлега нужны практически в любой области.

Количество домов для посуточной аренды снизилось, хотя они находятся в тройке самым популярных запросов у украинцев, рядом с одно и двухкомнатными квартирами.

Направления, которые интересуют украинцев на праздники и зимние каникулы не изменились.

Это:

Киев - от 7000 гривен

Яремче - 1000 гривен

Микуличин - 2000 гривен

Львов - 2500 гривен

Днепр - 4500 гривен

Аренда домика в Киевской области на праздники обойдется в среднем в 5600 гривен, в Днепре - 3700 гривен. Самые выгодные предложения сейчас в Ровенской и Полтавской областях - от 1000 гривен за ночь.

На Закарпатье - от 1400 гривен за ночь, в Ивано-Франковской области - около 1700 гривен за ночь.

Арендовать однокомнатную квартиру в больших городах на празднике будет дороже во Львове, Кривом Роге, Житомире, Днепре, Одессе и Черновцах.

Почти не изменилась цена в Киеве, Луцке и Виннице - от 650 гривен за сутки.