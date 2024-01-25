В котором часу нужно завтракать и ужинать, чтобы уменьшить риски сердечно-сосудистых болезней: исследование

В новом исследовании ученые определили, как время приема еды влияет на риски развития сердечно-сосудистых болезней.

Что показало исследование

"Помимо калорийности, питательной ценности пищи, важно и расписание употребления блюд и напитков. Более поздние первые и последние приемы пищи связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у женщин. Об этом свидетельствуют результаты большого исследования", - говорит врач.

В исследовании приняло участие 103 389 человек, средний возраст которых в начале наблюдения составил 42,6 года. Среди них - 79% женщин, участвовавших в когортном исследовании NutriNet-Santé, проведенном во Франции.

Участники исследования должны были заполнить анкеты с ответами на несколько вопросов. Они указывали данные о социально-демографических показателях, образе жизни и физической активности, информацию о том, в какие часы в течение суток потребляли пищу и напитки, а также сообщали о собственном состоянии здоровья и наличии заболеваний.

Исследователи оценили связь между временем первого приема пищи за день (до 8 утра, 8-9 утра, после 9 утра) и последним приемом пищи (до 8 вечера, 8-9 вечера, после 9 вечера), количеством приемов пищи, продолжительностью ночного голодания (12 часов или менее, 12-13 часов, более 13 часов) и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом они учитывали большое количество потенциальных факторов, включая возраст, пол, образование, доход, курение и уровень физической активности.

Какая связь между временем приема пищи и рисками болезней

Наблюдение длилось более семи лет. Исследование показало, что каждый дополнительный час задержки первого приема пищи за день был связан с более высоким риском общих сердечно-сосудистых заболеваний. Причем эта связь у женщин наблюдалась сильнее, чем у мужчин.

"Каждый дополнительный час задержки последнего приема пищи был связан с повышенным риском сосудисто-мозговых заболеваний. Последний прием пищи после 21:00 ассоциировался с на 28% более высоким риском, чем прием пищи до 20:00", - говорит диетолог.

Каждый час увеличение ночной голодовки ассоциировалось со снижением риска сосудисто-мозговых заболеваний на 7%, но это не влияло на риск общих сердечно-сосудистых заболеваний или ишемической болезни сердца.

Авторы считают, что результаты исследования свидетельствуют о потенциальной пользе для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний раннего времени приема пищи, а также сочетания более длительного ночного периода голодания с ранним ужином вместо пропуска завтрака.

"Следует заметить, что в исследовании отсутствует информация об уровне физической активности, употреблении лекарств или алкоголя, являющихся потенциальными нарушителями циркадных ритмов, а также время и продолжительность сна. Нельзя исключить обратное причинно-следственное смещение, когда людям со слабым здоровьем трудно вставать с постели утром, а значит завтракают они позже", - объясняет Швец.