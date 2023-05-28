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Украинцам дали советы, как избежать мошенничества при онлайн-покупках

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Украина, Воскресенье 28 мая 2023 12:00
Украинцам дали советы, как избежать мошенничества при онлайн-покупках Фото: украинцам дали советы, как избежать мошенничества при онлайн-покупках (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

В Украине растет уровень мошенничества при онлайн-покупках во время войны. Злоумышленники пытаются обмануть всех, даже военных и волонтеров.

Об этом рассказали в Министерстве юстиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

В Минюсте привели пример, что мошенники предлагают автомобили, которые имеют спрос среди военных. Для этого они создают фейковые аккаунты в соцсетях. Потенциальных покупателей они заставляют совершить предоплату, чтобы "придержать" авто, объясняя это наличием еще одного покупца. Потом они получают деньги и исчезают.

Также мошенники предлагают поставки автомобилей из-за границы и требуют предоплаты якобы под основанием растаможки.

Подобная схема предоплаты работает и с продажей различной военной амуниции.

Как избежать мошенников:

  • В случае сомнений не следует рисковать и совершать покупку, чтобы не потерять средства. Лучше приобрести необходимые товары у надежного торговца или выбрать другие варианты покупки.
  • Отдавайте предпочтение наложенным платежам, заказывайте товары с предварительным внесением оплаты только в проверенных и известных Интернет-магазинах.
  • Остерегайтесь онлайн-магазинов, которые предлагают купить товары по заниженным ценам.
  • Не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах.
  • Выбирайте только проверенные ресурсы для онлайн-покупок.

При этом, если вы уже стали жертвой мошенников, можно обратиться в киберполицию по ссылке.

Напомним, ранее в Национальном банке сообщали, что сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за 2022 год составила 481 млн гривен.

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