Украинцам дали советы, как избежать мошенничества при онлайн-покупках
В Украине растет уровень мошенничества при онлайн-покупках во время войны. Злоумышленники пытаются обмануть всех, даже военных и волонтеров.
Об этом рассказали в Министерстве юстиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
В Минюсте привели пример, что мошенники предлагают автомобили, которые имеют спрос среди военных. Для этого они создают фейковые аккаунты в соцсетях. Потенциальных покупателей они заставляют совершить предоплату, чтобы "придержать" авто, объясняя это наличием еще одного покупца. Потом они получают деньги и исчезают.
Также мошенники предлагают поставки автомобилей из-за границы и требуют предоплаты якобы под основанием растаможки.
Подобная схема предоплаты работает и с продажей различной военной амуниции.
Как избежать мошенников:
- В случае сомнений не следует рисковать и совершать покупку, чтобы не потерять средства. Лучше приобрести необходимые товары у надежного торговца или выбрать другие варианты покупки.
- Отдавайте предпочтение наложенным платежам, заказывайте товары с предварительным внесением оплаты только в проверенных и известных Интернет-магазинах.
- Остерегайтесь онлайн-магазинов, которые предлагают купить товары по заниженным ценам.
- Не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах.
- Выбирайте только проверенные ресурсы для онлайн-покупок.
При этом, если вы уже стали жертвой мошенников, можно обратиться в киберполицию по ссылке.
Напомним, ранее в Национальном банке сообщали, что сумма убытков банков, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за 2022 год составила 481 млн гривен.
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